¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËê¸¶·ÉÇ·¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö£Ð£Á£Î£Á£Í¡×¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÀßÎ©£µ£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥Ð¡¼´ë²è¡Ö£Ð£Á£Î£Á£Í¡¡£µ£µ¡¿£±£°£°¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ó£Ï£Î£Ç¡¡£Ã£Ï£Ö£Å£Ò£Ó¡×¤ÎÂè£µÃÆ¤È¤·¤Æ¡Öô¢¸¶·ÉÇ·¡¡£æ£å£á£ô¡¥¡¡Âç´ÓÌ¯»Ò¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÔ²ñ¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¤ò£±£´Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÔ²ñ¡×¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç´ÓÌ¯»Ò¤¬£±£¹£·£·Ç¯£··î£²£µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£²£î£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ó£Õ£Î£Ó£È£Ï£×£Å£Ò¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÏÂÀ½¥á¥í¥¦¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤â¤É¤âÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¤À¡£
¡¡ô¢¸¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Ê°ÍÍê¤òËÍ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÂç´Ó¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Î´ò¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¡¢·ë¶É¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¡Ö²Î¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤ÎÍÍ¤ÊÀ¼¤ÇÊ£»¨¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¹ï¤àÂç´Ó¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ì¡¼¤ÎÂî±Û¤·¤¿±éÁÕ¤Î£³¤Ä¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«ÆüËÜ¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤¬À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤ÎºîÉÊ¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÈÓÈøË§»Ë¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢Âç´Ó¤µ¤ó¤ÈËÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¡Ù¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´Ó¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª»ä¤ÎÅÔ²ñ¤âÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«·Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡ß£³¡Ë¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ïº´¶¶²Â¹¬¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼«¤é¥®¥¿¡¼¤È¥·¥¿¡¼¥ë¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£