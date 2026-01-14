ロッテの山口航輝外野手（２５）がソトに挑戦状をたたきつけた。１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。「ファーストでポジションをつかみたい」と宣言した。一塁はソトが守るが、「外国人だからって言って負けるわけにはいかない」と宣戦布告した。

昨季は４打席連続本塁打の離れ業をやってのけたが、出場３５試合、７本塁打止まり。「球団の方にもファーストならもっと打撃にも（好）影響してくるんじゃないかと言っていただきました」と打撃への効果も期待しての一塁志願だ。

昨夏から親交ある格闘家・ヒロヤの決めポーズを披露する。大みそかの「ＲＩＺＩＮ」はリングサイドで応援した。「輝いてる選手たちをいっぱい見たので。僕もそうやって応援してほしいし。ファン目線にはなれました」と刺激を受けた。

目標は３０本塁打。「ずっと目標にしているのでこれだけは変えたくない」と言う。「次は僕がヒロヤさんにマリンに来てもらってホームランを打ちたい」。ソトとの競争を制して、豪快な一発で決めポーズを披露する。