北海道・根室警察署は2026年1月13日、50代の女性が台湾人を名乗る男から、約2930万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺が発生したと発表しました。



女性は2025年8月中旬、SNSのダイレクトメッセージに男から連絡があり、LINEに誘導されました。



その後、約2か月間のやり取りで女性は、恋愛関係になったと感じ、男からは「私の愛を他の誰かと比べないでください」などと連絡があったということです。





しかし男から2025年10月中旬ごろ「ドルを稼ぐ方法を教える」などと嘘の投資話を持ちかけられ、女性は約2か月の間に52回に渡って指定された銀行口座に約2930万円を振り込みました。10月下旬には、多額の振り込みを依頼された銀行が不審に思い、警察に通報し、説得しましたが「投資をするだけ」と聞き入れず、男性を信じ切っていたということです。しかし2025年12月中旬、男から教えられたアプリで1億円の利益が表示されたため、引き出そうとしたところ、更に500万円を要求されたことから詐欺に気づきました。2人はSNSだけの関係で面識はなく、警察は「投資話をかたり、暗号資産をだまし取るSNS型ロマンス詐欺も発生している」として、相談専用電話「♯9110」に連絡してほしいと注意を呼びかけています。