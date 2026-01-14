巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日、新年の誓いに「新しいジャイアンツを作る」と宣言した。この日からジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレを視察し、ルーキーたちに訓示。青く澄んだ空の下で２年ぶりの覇権奪回へスタートを切った。

個々で目標を掲げた新人選手へ、阿部監督は「合同自主トレはアピールの場ではない。１年間、毎日続けられる体力と人としての姿勢を学ぶ期間だと思って、手を抜かずやってください」とエール。言葉で鼓舞した。

これは大きな期待の表れでもある。今オフに主砲・岡本が米大リーグへ移籍。阿部監督はレギュラー白紙を明言している中で「全員にチャンスがある。新人を抜てきすることもこれから出てくると思う」と断言した。若手の台頭を求め、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら大量の１軍キャンプ招集も可能性を残す。

今年のおみくじは「吉」。書かれていた内容で心に刺さった言葉はないと笑うが「（新人たちの姿に）みんな大きいなと思って。バネのある選手もいるし、楽しみですよね」と指揮官。無限の可能性が新チームに加わり、２６年が一気に前進する。