「やばすぎる!!!!!」日本ハム28歳外野手のまさかの“報告”にネット仰天…「えぐいって」ヤンキース大物との感動の対面を明かす

今川は昨季モイネロ撃ちなど、要所で鮮烈な印象を残した（C）産経新聞社

日本ハムの元気印、今川優馬の報告が注目を集めている。



今川は自身のインスタグラムを1月13日までに更新。米セントルイスでの自主トレの様子と現場でヤンキースの大物選手と対面したことを明かした。

【写真】日本ハム今川がまさかのヤンキース大物外野手との2ショットを披露した実際の様子

投稿の中では「今年もアメリカ、セントルイスにて自主トレ行ってきました」という報告とともに「常にアップデートし続けられる1年にします！」と2026年シーズンに懸ける思いも記した。

そして驚きは投稿された写真にもあった。セントルイスの練習場で偶然居合わせたのが、ヤンキースのジアンカルロ・スタントンだった。

36歳シーズンの2025年も24本塁打を放ったメジャー屈指のスラッガーとの邂逅とあって、今川も驚きを隠せなかったようだ。

大柄なスタントンとの笑顔の2ショットを載せ、「＃デカすぎる」などとハッシュタグをつけながら報告。自身のXにも「やばすぎる!!!!!」と興奮を隠せない様子で、「質問にもたくさん答えてくれて凄く優しかったです」と喜びの報告を行った。