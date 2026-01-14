「やばすぎる!!!!!」日本ハム28歳外野手のまさかの“報告”にネット仰天…「えぐいって」ヤンキース大物との感動の対面を明かす
今川は昨季モイネロ撃ちなど、要所で鮮烈な印象を残した（C）産経新聞社
日本ハムの元気印、今川優馬の報告が注目を集めている。
今川は自身のインスタグラムを1月13日までに更新。米セントルイスでの自主トレの様子と現場でヤンキースの大物選手と対面したことを明かした。
投稿の中では「今年もアメリカ、セントルイスにて自主トレ行ってきました」という報告とともに「常にアップデートし続けられる1年にします！」と2026年シーズンに懸ける思いも記した。
そして驚きは投稿された写真にもあった。セントルイスの練習場で偶然居合わせたのが、ヤンキースのジアンカルロ・スタントンだった。
36歳シーズンの2025年も24本塁打を放ったメジャー屈指のスラッガーとの邂逅とあって、今川も驚きを隠せなかったようだ。
大柄なスタントンとの笑顔の2ショットを載せ、「＃デカすぎる」などとハッシュタグをつけながら報告。自身のXにも「やばすぎる!!!!!」と興奮を隠せない様子で、「質問にもたくさん答えてくれて凄く優しかったです」と喜びの報告を行った。
これにはファンの間からも「今川、スタントンと会ってるのヤバい」「良いものをいっぱい吸収しておいで」「えぐいって！」「大収穫ですね」など、反響が拡がっている。
今川といえば昨季は18試合で打率.245、2本塁打、5打点。ファームで過ごす時期も長かったが、9月9日のソフトバンク戦では難敵リバン・モイネロから本塁打を放つなど、要所で活躍を見せた。今季がプロ6年目、し烈な外野手争いの中で存在感を示せるか、注目されている。
