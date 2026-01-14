「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）

平幕義ノ富士が横綱豊昇龍を寄り切り、２場所連続２個目の金星で初日を出した。６場所目での昇進後初優勝を狙う豊昇龍は、痛恨の初黒星。横綱大の里は取り直しの末、宇良を押し倒して３連勝。大関琴桜は小結若元春に攻め込まれるもすくい投げで逆転し、新大関安青錦は一山本を危なげなく寄り切り、ともに３連勝とした。

座布団が舞う。大の里を破った九州場所は、座布団が座席に固定されていた。義ノ富士は「小さい頃から見ていたので、座布団が飛んでいるのを見て、やったんだなと思った」と、２個目の金星に声を弾ませた。

豊昇龍を立ち合いではじき「突き起こして自分が下に入ろうとした」と得意のもろ差しで組んだ。「急いで出ないように、一回体を沈めた」と、相手の首投げに動じず、安青錦戦の反省を生かして寄り切った。

直前の大の里−宇良が取り直しになるなど、結び前に熱戦が続出。集中を保つのが難しそうだが「いい相撲が続いていたので、あっけなく負けたら嫌。思いきって行った」と、逆に闘志が高まった。稽古場を含めて、初めて豊昇龍に勝利。５０本の懸賞を「やってみたかった。初めて２列（の束）でもらえた」とセカンドバッグを抱えるようにして引き揚げた。時計の針は、ＮＨＫ中継時間をオーバーし、午後６時７分を指していた。

昨年の初場所は幕下だったが「自分でもできすぎ」と大躍進。三役と優勝を目標に掲げる貪欲さを併せ持つ。４日目の相手は大の里。「昨日とおとといの分を取り戻したい」と横綱連破を誓った。