フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１３日、拠点とする埼玉県上尾市の埼玉アイスアリーナで練習を公開した。武器の４回転ルッツやＳＰ、フリーの曲かけで調整。開幕まで約３週間に迫っている五輪へ決意を込めた。

結果を求め、大舞台に挑む。佐藤は初の五輪への思いを口にした。

「自己ベストを更新できるように頑張りたい。メダルを取りたいという思いはすごい強い」

練習では、武器である４回転ルッツなどに力を入れ、ＳＰ、フリーの曲かけで調整した。「ジャンプの安定感、ステップ、スピン、全体的にプログラムをより良いものにしていきたい」。初出場の五輪で目指すは自己ベスト（合計２９２・０８点）を更新しての表彰台。「一番の目標」とする３００点超えを実現する。

メダルを狙える位置にいることは自覚している。１０日まで行われた全米選手権では、世界選手権２連覇中のイリア・マリニンが合計３２４・８８点と圧倒的な得点で４連覇。佐藤は「頭、何個も抜けている」と感心しつつも、同じ土俵でメダルを争えることには「うれしい」と成長を実感した。

しかし、最大のライバルは幼少期から戦ってきた同じく五輪代表の鍵山優真だ。シニアに上がってからは勝ったことがない。それでも「追いつきたい気持ちもそこから芽生えた」という。昨年１２月の全日本選手権では１０点以上の差が開いたものの「コンポーネンツ（演技構成点）の部分も徐々に伸びている。勝つためにもより伸ばしていきたい」と勝機を見いだす。

いよいよ始まる夢の五輪。開幕の２月６日は２２歳の誕生日。「誰が勝ってもおかしくない。ワクワク感というか、早く試合がしたい思いが強い」。日の丸を背負い、全力で佐藤のスケートを表現する。

◆佐藤 駿（さとう・しゅん）２００４年２月６日、仙台市出身。５歳で競技を始め、同じ仙台市出身でかつて一緒のリンクで練習していた羽生結弦さんが憧れ。１９年ジュニアＧＰファイナル王者。２４年四大陸選手権２位。昨季はＧＰシリーズで初優勝し、ファイナルは３位。初出場の世界選手権は６位。今季はＧＰ中国杯で２連覇した。ファイナルは銅メダル。全日本選手権は２位。埼玉栄高から明大に進学した。１６２センチ。