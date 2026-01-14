巨人の新人合同自主トレが１３日、Ｇタウンで始まった。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝は、１〜３軍の全首脳陣や訪れた約２００人のファン、５０人を超える報道陣が熱視線を送る中、力まずリラックスした表情で調整。笑顔も見せるなど、強心臓ぶりを発揮した。その球威で、チームメートに衝撃を与えていたことも判明。才能の片りんを見せつけた左腕は、目標の開幕ローテーション入りを目指して状態を上げていく。

誰もが竹丸を見つめていた。１〜３軍の全首脳陣、ルーキーを一目見ようと集まったファン、そして報道陣。カメラに一挙手一投足を追われて大注目を浴びる中、目線の先にいた左腕の表情に緊張はみじんもなかった。「いよいよ始まったなと、そういう感じです」。終始落ち着いた表情でリラックス。時折白い歯もこぼし、環境に左右されない強心臓ぶりを見せつけた。

「冷静」の２文字が似合う。昨年１０月の指名あいさつ時に、印象的な巨人の左腕として真っ先に内海投手コーチの名前を挙げていた背番号２１。自主トレ開始前にグラウンドに降りると、憧れの先輩から笑顔で握手を求められた。「テレビで見ていた人たち。ちょっと不思議でしたね」。キャッチボール、ブルペンでのシャドーピッチングでは内海コーチから熱視線を浴びたが「視線はちょっと感じていた。多少緊張はしますね」と初々しさの中にも余裕があった。

０３年自由枠で入団したドラ１左腕の先輩・内海コーチにも竹丸の度胸は伝わっていた。「（新人は）徐々に慣れていってくれればいい。（竹丸は）マイペースな感じがするので、あまり心配ないかな」と系譜を継ぐ後輩の姿に期待を寄せた。

淡々とメニューをこなして初日を終えた。しかし、数日前には仲間に衝撃を与える出来事があった。入寮後、初の自主練習となった８日。竹丸とキャッチボールをしていた育成ドラフト１位・冨重のグラブが突然、壊れた。「グラブがぶち切れたんです。球を捕った瞬間にはじけました。球が違うなと思いましたね」。使用して約２か月ほどしかたっていないグラブがたった１日で破壊され「手が赤く腫れるくらい球が強いので、びっくりしました」と仲間を驚がくさせた。

冨重も東海大相模、国際武道大を経て社会人のバイタルネットに進み、多くのハイレベルな投手を見てきたが「今まで受けてきた中でダントツでえげつない球を投げる。見たことがない球の強さ」と思わずうなった。２月からのキャンプインに備え、今は無理をせず少しずつ状態を上げていく時期。最速は１５２キロ。軽く投げて見た目以上の威力を出す竹丸の肩は、順調に仕上がってきていると言える。

この日は阿部監督から「１年間戦える体力を」と訓示を受け、「しっかり体を作って、２月のキャンプを迎えたい。リズムのいい投球をしっかりアピールしたい」と力を込めた。一枚ずつベールを脱ぎながら、着実に前に進んでいく。（北村 優衣）

◆Ｇ新人合同自主トレ初日の竹丸

▽１２：５３ グラウンド入り

▽１２：５７ 阿部監督から訓示

▽１３：００ ウォーミングアップ

▽１３：２５ キャッチボール

▽１３：３８ ペッパー（トス打撃）

▽１３：４４ ノック

▽１４：００ ブルペン移動

▽１４：０５ シャドーピッチング

▽１４：１５ 体幹トレーニング

▽１４：４０ ランニング

▽１５：００ 終了

◆巨人の主なドラ１の新人合同自主トレ初日

▽松井 秀喜（９３年） 前日まで神経性胃腸炎にかかっていたが、フルメニューを消化。杉山トレーニングコーチから腰が落ちるランニングフォームの矯正指令を受け、「けがが怖いのでやってみます」。

▽坂本 勇人（０７年） 終始、硬い表情のまま約５時間のトレーニング。「いろいろな人に見られて緊張しました。全てのトレーニングで、意識の持ち方が高校とは違いました」

▽岡本 和真（１５年） 室内練習場でのティー打撃で強烈なスイングを披露。川相ヘッドコーチら１軍首脳陣から驚きの声が上がるも、本人は「７割ぐらいで打ちました」。

▽石塚 裕惺（２５年） 「偉大な選手。追い越せるように」と、新調した坂本モデルのグラブを使用。視察した阿部監督の高評価を聞き「球界を代表するような選手になれるように」。