¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢£±·îËö¤Î£³£±Æü¡ÊÆ±£²·î£±Æü¡Ë¤Ë¡¢¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢£¹£°Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤é¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®Éü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½¸¹çÆü¤òÌó£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥óÎ¾µåÃÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢£²£°£²£µÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè£·Àï¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤é¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤é¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ£±£µÆü¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡££Ö£É£Ð¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãë¿©²ñ¤ÇÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¡¢µ¼ÔÀÊ¥Ä¥¢¡¼¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢£²£°£²£´Ç¯¤È£²£µÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Îµ¡²ñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¡È¤ªÊõ¡É¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ä¡¼¥É¡¦¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Î¼ý±×¶â¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»üÁ±ÃÄÂÎ¡Ö£Ì£Á£Ä£Ð¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£