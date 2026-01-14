ノルディックスキー・ジャンプ女子で今季5勝を挙げている丸山希（27＝北野建設）が13日、来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた心境を明かした。長野市内で取材に応じ、「五輪で金メダルを獲ることが今年一番の目標。楽しみ感、わくわく感は、より高まっている」と笑顔で語った。

飛躍の五輪シーズンを過ごしている。昨年11月の開幕戦でのW杯初優勝を含む今季ここまで5勝。「凄くシーズンを楽しめている」。昨季から取り組む助走姿勢の改良が好成績の要因だ。足の裏全体に体重を乗せることで重心が安定。助走姿勢自体も約5センチ低くなり、踏み切りでより力を伝えられるようになった。開幕時「60点」だった状態は「80点」まで上がっている。

前回の22年北京五輪も代表入りを有力視されながら、21年10月の大会で転倒し、左膝に大ケガを負って出場はならなかった。歩くことからリハビリを始めた27歳が、さらなる進化を遂げて臨む念願の舞台となる。今後は中国での大会を経て、山形と北海道でのW杯国内2戦を戦う。「まずは技術的な面を蔵王、札幌で100％にしていく」と力を込める。

今大会から女子で採用された得意のラージヒル、ノーマルヒル、混合団体の計3種目でメダル獲得の期待がかかる。丸山は、出場がかなわなかった北京五輪をテレビ観戦した光景が今も胸に残っているという。それは普段のW杯と違う、ライバルたちの硬い表情。「五輪ってそんなに違うんだ。だからこそ、楽しんで飛びたい」。新たな冬のヒロインは、そう心に決めている。（中村 文香）