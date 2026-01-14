阪神・才木浩人投手（27）が13日、兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」に隣接する室内練習場で自主トレを公開した。昨季は防御率1・55で最優秀防御率のタイトルを獲得し、12勝をマーク。2年連続で防御率1点台を記録した。節目となる10年目のシーズン。今季も規定投球回をクリアし、3年連続防御率1点台を記録すれば、2リーグ制以降で球団初の快挙だ。過去にダルビッシュ有（パドレス）、山本由伸（ドジャース）ら7人しか達成していない、超一流の記録を目指す。

節目の10年目は超一流の記録に挑む。朝からキャッチボールやトレーニングに取り組み、約3時間に及ぶ練習を終えた才木は、真っすぐなまなざしで快記録へ照準を定めた。

「シンプルに点を取られないっていうところは大事かなと思います。ランナーをためても結局は点を取られなければ試合は勝てる。そこはこだわっていきたいと思います」

24年は防御率1・83をマーク。昨季は同1・55で最優秀防御率のタイトルを初めて獲得した。今季も規定投球回をクリアし、3年連続で防御率1点台を記録すれば、2リーグ制以降では球団初の快挙だ。過去には金田正一、稲尾和久、ダルビッシュ有や山本由伸ら7人しか達成していない。そうそうたる投手ばかりだが、「そういう数字が残せるってのはすごく大事かなと思う」と力を込めた。

かねて防御率に強いこだわりを持つ。勝利数は味方打線の援護にも左右されるが、防御率は違うからだ。自責点の積み重ねが数字として表れるため、過去に「（投手が）自分で頑張れるとなったら、イニングと防御率。自分の実力が反映されると思うので」と語ったことがあった。

鍵となるのが奪三振率だ。24年の奪三振137から昨季は、122に減少。奪三振率6・99は、登板機会が大幅に増えた23年以降では最も低い数字だった。走者を背負っても、三振ひとつでピンチの流れを断ち切れるだけに、「やっぱり三振が自分の中ではめちゃくちゃ少ないなって感じる。相手をどれだけ圧倒できるか。三振の数を増やしたい」と向上心をみなぎらせた。

2月1日のキャンプからは、変化球の改良にも臨む。奪三振率が低下した理由を「去年は本当に真っすぐ以外があんまり役に立っていないなという印象だった。元から球種は少ないですけど、少ない球種をどれだけ扱えるかが大事」と分析。理想は持ち球であるフォーク、スライダー、カーブいずれの球種もカウント球や決め球で使える状態だ。春季キャンプから本格的にブルペン投球を開始し、データと向き合いながら精度を高めていく。

「連覇のために、チームの中心としてシーズンを乗り切り貢献したい。やるべきことをすれば、おのずと結果はついてくる」

己のスタイルで圧倒し、新たな歴史を刻む。 （山手 あかり）

○…開幕投手にはこだわらず、一年間の結果を追い求める。昨季は同学年の村上が開幕投手を務めた。初の大役へ期待が高まるが、「もちろん選んでいただけたら、凄いありがたいなと思います。でも、やっぱりそこがすべてではないかなっていうのは凄い思うので」と冷静に見据えた。今季掲げる目標は1軍完走＆防御率1点台の継続。「トータルとして結果を出せることが一番。全体を見ながらやっていけたら」と言い聞かせた。