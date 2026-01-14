アナウンサー、キャスターとして、ＴＢＳ系の音楽番組「ザ・ベストテン」やテレビ朝日系の報道番組「ニュースステーション」などで人気を博した久米宏（くめ・ひろし）さんが、肺がんのため１日に死去していたことが１３日、分かった。８１歳。埼玉県浦和市（現・さいたま市）出身。葬儀は近親者のみで営まれ、お別れの会などは開催しないという。軽快なトークに加え、報道番組での歯に衣着せぬ政権批判で、お茶の間の大きな支持を獲得した。

深い教養と抜群の知識を誇り、それらを明快かつポップに伝える稀代の名司会者としてテレビ界に一時代を築いた久米さんが、新しい年の初めにこの世を去っていた。

早大で同じ演劇サークルに所属していた田中真紀子元外相は、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜、後１・５５）に電話出演。昨年末に久米さんに対談を持ちかけたことを明かし、当時の様子を「あまり話ができなかった。４カ月ぐらい前からほとんどしゃべれないし、飲めないし、病院を３つぐらい回って、後半はすごく大変だったと奥さまが言っていた」と語った。

関係者によると、久米さんは５〜６年前から腰痛に苦しんでおり、昨年末も痛そうにしている姿が目撃されたという。またＴＢＳ入社直後に肺結核を患っており、２１年４月からは医者の指示で完全禁煙になっていたことを明かしていた。

久米さんは１９６７年に早大政経学部を卒業してＴＢＳにアナウンサーとして入社。７５年にコント５５号が出演するクイズ番組「ぴったしカン・カン」の司会を萩本欽一の指名で務め、全国的な人気アナウンサーとなった。７８年から俳優・黒柳徹子と「ザ・ベストテン」の司会で名コンビを組み、スピーディーでユーモラスなやりとりで人気を不動のものとした。

７９年に退社してフリーとなり、８５年から新番組「ニュースステーション」のメインキャスターに就任。小宮悦子アナウンサーとの名コンビで夜のニュース番組戦争をリードした。番組は４７９５回放送され、平均視聴率１４・４％を記録したが、十二分にやったこと、スタミナ切れ、契約切れを理由に、０４年３月いっぱいで降板し、番組も終了した。最後の放送では「僕にご褒美」として、瓶ビールをグラスに注ぎ、「乾杯！」の言葉とともに一気に飲み干した。

０６年からは２１年ぶりのラジオレギュラー番組となるＴＢＳラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」がスタート。２０年６月に「集中力とか根気とかね、そういうものが明らかに衰えてきている」などとして、１３年９カ月で番組を終了。レギュラー番組は全て消滅した。

プライベートでは熱心な広島カープファンとして知られ、１９８９年の開幕前には「巨人が優勝したら坊主になる。日本一になったら日本テレビに行ってバンザイする」と宣言。巨人が日本一になると、宣言通り坊主頭になり、日本テレビの番組内で「読売ジャイアンツ、バンザーイ！」と絶叫した。くしくも最後のメディア登場は、２４年６月発売の「文芸春秋」７月号で、同じカープファンである映画監督の西川美和氏との対談だった。

２０年６月２７日の「ラジオなんですけど」最終回で久米さんは「これでお別れってわけじゃない。またチャンスがあったら、いつか、そのうち、ぜひ」と語っていたが、そのチャンスに巡り合うことなく旅立った。

１９６９年に久米さんと結婚し、５６年にわたって連れ添った麗子夫人は、所属事務所を通じてコメントを発表した。「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」と、最期の様子も説明。「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」「多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした」とジャーナリスト魂を表現した。

◆久米宏（くめ・ひろし） １９４４年７月１４日生まれ。埼玉県浦和市（現さいたま市）出身。早大政経学部卒業後、１９６７年にアナウンサーとしてＴＢＳに入社。７９年に退社しフリーに転身。「ザ・ベストテン」「ニュースステーション」など多くの人気番組に出演した。