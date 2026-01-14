東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年1月13日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：東邦亜鉛〈5707〉……前日比+300円（+28.33%）／終値1,359円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は亜鉛・鉛・銀の製錬を中心とする日本の非鉄金属メーカー。鉛は国内トップ、亜鉛、銀もトップクラスのシェアを持つ。

2位：第一稀元素化学工業〈4082〉……前日比+400円（+23.12%）／終値2,130円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。レアアースを使用しないセラミクス材料の開発に成功している同社株について、中国のレアアース輸出規制の思惑が警戒されるなかで買いが止まらない。直近5営業日の上昇率は驚異の87.50％と、倍近く上昇している。

3位：東洋エンジニアリング〈6330〉……前日比+705円（+15.11%）／終値5,370円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社も上記の第一稀元素化学工業〈4082〉と同様、レアアース関連銘柄として物色が続いている。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：サーラコーポレーション〈2734〉……前日比−120円（−10.42%）／終値1,032円

【売買材料】

同社は当日、25年11月期連結決算を発表。経常利益は前期比21.2％増と2ケタ成長を達成した。一方、26年11月期は前期比15.4％減を見込んでおり、これが嫌気された模様。

2位：コシダカホールディングス〈2157〉……前日比−72円（−5.74%）／終値1,182円

【売買材料】

カラオケ店「まねきねこ」を展開する同社は、1月9日（金）取引時間終了後に26年8月期第1四半期連結決算を発表。固定費の増加が原因で増収減益となっており、これが嫌気された模様。

3位：サイゼリヤ〈7581〉……前日比−340円（−5.41%）／終値5,950円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。この日の東京市場では内需株が弱かった。