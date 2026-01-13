老後資金は「残すべきか」「使うべきか」――。相続や退職金など、まとまったお金を手にしたとき、多くの人が一度は悩むテーマです。老後はいつ何が起きるかわからない一方で、体力や気力が必要な経験は「今しかできない」と感じることもあるでしょう。その判断が正しかったのかどうかは、数年経って初めて見えてくる場合もあります。

現金約900万円を、ほぼそのまま「世界一周旅行」に

「“今”を逃したら、もう行けないと思いました」

そう語るのは、関西地方に暮らす元会社員の中村理恵さん（仮名・68歳）です。理恵さんが世界一周旅行に出たのは60代前半。両親の死後に相続した現金約900万円を、ほぼそのまま旅費に充てました。

「会社も辞めて、子どもも独立して。体もまだ動く。そのタイミングで、『今しかない』と思ったんです」

期間は約5ヵ月。航空券、宿泊費、現地ツアー、保険料などを含め、費用は想定通りほぼ900万円。ヨーロッパ、アフリカ、南米、アジアを巡る旅は、理恵さんにとって長年の夢でした。

「写真でしか見たことのなかった景色を、全部この目で見られた。それだけで十分でした」

帰国後の生活は、がらりと変わりました。相続財産はほぼ使い切り、残ったのは年金月約14万円。貯蓄は、もともとあった300万円程度のみです。

「正直、少し不安はありました。でも、年金があるし、贅沢しなければ何とかなると思っていました」

しかし、数年が経つにつれ、状況は徐々に変わっていきます。体調を崩して通院が増え、家賃の更新、家電の故障など、想定していなかった支出が重なりました。

「世界一周したことを後悔しているわけじゃない。でも、“余力”がなくなったのは事実です」

厚生労働省『国民生活基礎調査（2023年）』によると、高齢世帯の約55%が「生活が苦しい」「やや苦しい」と回答しています。

また、総務省『家計調査（2024年）』では、高齢単身無職世帯の可処分所得は月約12万円前後で、医療費や住居費の割合が年齢とともに増える傾向が示されています。

理恵さんの年金水準は平均的ですが、「一時金」がなくなったことで、生活の選択肢が狭まっていきました。

「世界一周をやめろ、という話ではありません。ただ…」

「旅の思い出は、確かに今も支えになっています。でも、急な出費に対応できない不安は、想像以上に大きいですね」

現在は、外出も最小限にし、食費や光熱費を細かく管理する生活。将来の介護や施設入居について考える余裕は、正直ないといいます。

「もし今、同じ選択をするかと聞かれたら……たぶん、全部は使わなかったと思います」

理恵さんは言います。

「世界一周をやめろ、という話ではありません。ただ、全部を使い切る必要はなかった」

老後資金は、「使うか・使わないか」という二択ではありません。一部を経験に使い、一部を“安心の余白”として残す――その配分が、後の生活を左右します。

「今しかできないことをした。それは事実です。でも、“数年後の自分”のことを、もう少し想像してもよかった」

理恵さんの選択は、無謀だったとは言い切れません。ただ、その代償が、時間をおいて静かに表面化しただけでした。

老後のお金は、金額の大小よりも「使った後に何が残るか」で評価されます。思い出と同時に、選択肢も残しておく――それが、後悔を減らす一つの視点なのかもしれません。