高齢の親を気遣った、毎月の仕送り。親の生活を支えるために送っているお金は、日々の食費や光熱費、医療費などに充てられているものと考えがちです。しかし実際には、仕送りが生活費として使われないまま積み上がり、結果として多額の現金や預金が手つかずで残っているケースもあります。

「少しでも足しになれば」と続けた仕送りだが…

都内で働く会社員の山本直人さん（仮名・53歳）。父・隆一さん（仮名・78歳）は地方都市で一人暮らし。母は10年前に他界し、以降は年金を頼りに慎ましく生活していました。

「年金だけだと心もとないだろうと思って、月3万5,000円を送っていました。多くはないけど、食費や光熱費の足しになれば、と」

父はいつも電話口でこう言っていました。

「ありがとうな。でも無理するな。こっちは何とかなってる」

異変を感じたのは、ある冬の朝でした。父から届いたメッセージは、たった一言。

「もう大丈夫だから」

直人さんが電話をかけ直しても、つながりません。その数日後、父は自宅で亡くなっているのが見つかりました。死因は持病によるものでした。

葬儀を終え、実家の片付けをしていたときのことです。物置の奥、使われていない古い収納箱の中から、封筒に入った現金が次々と出てきました。

「最初は数十万円かと思いました。でも、数えてみたら……」

封筒は十数通。合計すると、現金は200万円近くにのぼっていました。

「正直、頭が真っ白になりました。仕送りしていた意味は何だったんだろう、と」

通帳を確認すると、直人さんが送った仕送りは、ほとんど引き出されていませんでした。父は、受け取ったお金をそのまま現金で下ろし、手をつけずに保管していたのです。

「父は“助かるよ”とは言っていましたし、必要な分に使っているものだと思っていました。まさか、ほとんど手をつけていなかったなんて……」

厚生労働省『国民生活基礎調査（2023年）』によると、高齢者世帯の約55％が「生活が苦しい」と感じていると回答しています。一方で、実際には支出を極端に切り詰め、「使わないことで乗り切ろうとする」高齢者も少なくありません。

「父の生活は楽になっていなかった。だったら…」

直人さんは、父の生活を振り返ります。

「決して裕福ではなかった。でも、仕送りがあったから“足りない”わけでもなかった。ただ、父は自分のためにお金を使わなかったんです」

暖房を控え、食事も簡素に済ませ、病院にも最低限しか通っていなかった父。その裏で、現金だけが静かに積み上がっていました。

「仕送りをしていたのに、父の生活は楽になっていなかった。だったら、もっと話しておけばよかったと思います」

老後の家計支援は、「お金を送る」だけでは完結しません。何に困っているのか、何を我慢しているのか――それを共有できなければ、支援は形だけになってしまいます。

「もう大丈夫だから」

その一言は、安心のサインではなく、「これ以上、世話をかけたくない」という父なりの限界だったのかもしれません。

親のお金、子のお金、その境界線は、老後になるほど曖昧になります。残された現金は、直人さんにとって“安心”ではなく、もっと早く気づくべきだった父の本音を映すものでした。