◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日 両国国技館）

平幕・義ノ富士が2場所連続金星を挙げた。横綱・豊昇龍を力強く寄り切り、今場所初勝利。自己最高位の西前頭筆頭から新三役昇進へ、大仕事をやってのけた。大関・琴桜は小結・若元春にすくい投げで逆転勝ち、横綱・大の里は取り直しの末、平幕・宇良を押し倒して、ともに負けなし。新大関・安青錦は一山本を寄り切りで下し、3連勝とした。

義ノ富士が鮮やかに金星をつかんだ。「下に入られないように突き起こして、自分が下に入ろうと思った」。立ち合いで豊昇龍の上体を起こす。突き放してもろ差しになり力強く寄り切った。この日の朝稽古で師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から「投げに気を付けろ」と助言を授かった。言葉通り相手の投げ技も腰を下ろしてこらえた。

中入り後半だけで3番も物言いがつき、2番取り直しの状況にも「あんまり高ぶりすぎないようにいった。取り直しが続いていて集中が切れてもおかしくないけど、あっけなく終わりたくなかった」と言う。豊昇龍には昨年九州場所で敗れ「稽古場でも勝ったことがなかった」。それでも終始、冷静に勝負に徹した。

大の里を破った先場所に続き、今場所でも金星を獲得。場内には座布団が舞った。その光景を見て「小さい頃から見てきた。少し飛んでいたのを見て、やったんだなと思った」と感慨に浸った。50本の懸賞を堂々と手にし「2列でもらえてうれしい」と笑った。

新年の目標に「三役昇進」を掲げた。今場所前は一日に30番以上取るなど入念に調整。「ガンガンやっている。立ち合い負けしないように」と熱海富士や伯乃富士、旭富士らと稽古を重ねてきた。初日から連敗スタートも今年初白星で表情も明るい。4日目は大の里戦が組まれ「昨日、おととい負けた分、取り戻したい」。初土俵から一度も負け越すことなく、最高位を更新し続ける24歳のホープが再び場内を沸かせる。