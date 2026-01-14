阪神・畠世周投手（３１）が１３日、古巣の巨人・阿部監督からのエールを胸に、３月２７日の開幕・巨人戦（東京ド）での登板を熱望した。移籍２年目の今季は「５０試合登板」が目標。シーズンを通してフル回転することを誓った。

古巣と相まみえる開幕戦。畠は「投げたいです」と即答した。試合中は平常心だが「意外とこういう時期（オフシーズン）の方が燃えている」と高鳴る胸中を明かした。「（起用法は）何でもいい。できれば勝ちパターン（での登板）がいいですけどね」と、登板に飢えている。

昨年１２月に千葉県内の自主トレ先で、阿部監督とばったり遭遇。「頑張れよ」と激励されたという。畠が開幕戦で巨人打線を抑えれば、強烈な“恩返し”になる。「（巨人に）嫌だなと思われるようになりたいですね」とニヤリと笑った。

昨季は右手中指のコンディション不良で出遅れ、１２試合しか登板できなかった。巨人戦にいたっては、わずか１登板にとどまった。今季の目標を「まず、５０試合以上投げたいですね」と語り、そのために「やっぱり真っすぐじゃないですかね」と、直球に磨きをかける方針。昨季は１４６キロだったという直球の平均球速を「１５０キロを目標に。最低限１４８キロくらいまで上げていきたい」と説明した。

この日はＳＧＬで自主トレを行い、ランニングメニューを黙々とこなした。「自分の中では『何か良くなったな』っていう部分がある」と手応えを口にした。軽妙な口調の裏側で、古巣斬りとシーズン完走に向けて着実に爪を研ぐ。