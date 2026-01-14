◇久米宏さん死去 81歳

TBS「ザ・ベストテン」やテレビ朝日「ニュースステーション」で知られるキャスターの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため死去した。81歳。埼玉県出身。葬儀は近親者で行った。所属事務所が13日、公表した。TBSアナウンサーからフリーに転身。「ニュースステーション」では“物言うキャスター”として報道番組の新しいスタイルを確立。日本の放送史にも大きな足跡を残した。

「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲み干したあの時のように」

学生時代に知り合って結婚し、長年、久米さんのスタイリストも務めていた妻の麗子さん（80）は事務所と併せて発表したコメントで、最期の様子を明かした。2004年3月26日、18年半続いた「ニュースステーション」の最終回、久米さんは番組最後に「自分へのご褒美」と瓶ビールの栓を抜き、コップ1杯をグビグビ。「本当にお別れです。さようなら」と締めた。

20年6月にTBSラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」が終了した後の21年、「ドクターストップで、完全禁煙の身になった」と明かしていた。早大時代に同じ学生劇団で舞台に立ち、60年来の友人の田中真紀子元外相は13日、日本テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」の取材に、昨年末電話で話し、「4カ月くらい前からほとんどしゃべれず、飲めず、病院を回っていると奥さんがおっしゃっていました」と明かした。

久米さんは早大卒業後の67年、TBSに、志望ではなかったアナウンサーとして入社。胃腸の病気や結核を患ったことで、当初はアナウンサーの仕事はほとんどなかった。転機は70年5月に始まったラジオ番組「永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO」でワンコーナー「久米宏のなんでも中継！！」。町中の気になる物をリポートする企画で、電信柱の製造過程などを「声」だけを武器に伝えた。大人気コーナーとなり、それを耳にした萩本欽一（84）の推薦もあって、クイズ新番組「ぴったしカン・カン」の司会に決まった。75年に始まった同番組は最高視聴率37・6％を記録。78年には黒柳徹子（92）とコンビで「ザ・ベストテン」の司会に抜てき。最高視聴率は41・9％（81年9月）と伝説の音楽番組となった。

79年に退社し、フリーに。85年に、テレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」のキャスターに就任。軽妙な語り口でニュースを伝え、個人的な意見も添える“物言うキャスター”像を生み出した。戦後社会で育ち「誰もが自由にものを言える社会」を理想とする価値観を持ち、常に視聴者の代表として権力に対峙（たいじ）した。

久米 宏（くめ・ひろし）1944年（昭19）7月14日生まれ、埼玉県出身。67年、早大政経学部卒。同年、TBS入社。著書は麗子さんとの共著「ミステリアスな結婚」など。