¡Úµð¿Í¡Û¹ÃÈåÂóÌé¤Î¡Ö¹ç½É¡×¤ÏàÆ´¤ì¤ÎÃÃÏ£¾ì¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤ä´Ú¹ñÂåÉ½¤éÆþÌç»Ö´ê¼Ô¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÊÌÂç¶½»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡££²£°£²£²Ç¯¤«¤éÆ±ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡¢¸áÁ°£¶»þÈ¾¤«¤é¤Î»¶Êâ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢£¹»þ¤«¤éÍ¼Êý£±£¶»þ²á¤®¤Þ¤ÇÌÔÎý½¬¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹ç½É¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¸åÇÚÊá¼ê¡¦»³À¥¤ÈÅìºÊ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢ÀÐÄÍ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤éÂ¾µåÃÄ¤ÎÊá¼ê£¹¿Í¤Ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°¤ÉôËöÍª¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤êÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤Ï¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¡Ê¤ÎÆÃÄ§¡Ë¤â¸«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£¡Ö±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¤Ë¡Ë¤®¤ê¤®¤ê¤ËÍè¤¿¤ê¡¢¿²ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤â°ã¤¦¡£¡ÊÊá¼ê¤Ï¡Ë»äÀ¸³è¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢»äÀ¸³è¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼ã¼ê¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡°éÀ®£¶°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ£´Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡¢Á°Âç²ñ¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¤¿¤¿¤¾å¤²Êá¼ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊá¼ê¤¿¤Á¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¹ÃÈå½Î¡×¤Ë¤Ïº£¤ä¡¢£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤âÄï»ÒÆþ¤ê¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É»²²Ã´õË¾¼Ô¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤ª¤è¤ÓÂÇ·âÉôÌç¤Î¥³¡¼¥Á¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÎÀìÌç²È¤¬¤½¤í¤¤¡¢¡Ö¹ÃÈå½Î¡×¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¡Ö¹ñÆâÊá¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀº±Ô¤¾¤í¤¤¤Îà¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º½¸ÃÄá¤Ç¤Ï¡×¤È¼«Éé¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÊá¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃÃÏ£¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿ÍË¾¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ï²áµî¤Î£×£Â£Ã¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤ä¡¢º£½Õ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ç¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â»²²Ã¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢£×£Â£Ã¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é·ë¶ÉàÆü´Ú¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìá¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¹ÃÈåÅÁÀâ¡×¤Ï³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤â±Æ¶ÁÀäÂç¡£º£¸å¤â¹ÃÈå¤Î¤â¤È¤Ø¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆþÌç´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤½¤¦¤À¡£