°æ¾å¾°Ìïà²ÃÎðá¤ÇÊÑ²½¡©¡¡ÂÐ¥Ô¥«¥½¤òÀ¸´ÑÀï¤ÎÀÐ°æÏÂµÁ»á¤¬»ØÅ¦¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼¡¤Ê¤ëàºÇÂç¤ÎÅ¨á¤Ï¡½¡½¡££Ë¡Ý£±ÁÏ»Ï¼Ô¤ÎÀµÆ»²ñ´Û¡¦ÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¡Ê£·£²¡Ë¤¬¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê£³¡¼£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¼çºÅ¼Ô¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¸½ÃÏ´ÑÀï¡£ÃæÅì¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃæ¡¢°æ¾å¤Îº£¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢°æ¾å¤Î»î¹ç¤ò¼çºÅ¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ä¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤³¤ì¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤¿£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¤Î¥Ô¥«¥½¤ò£Ë£Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å¤¬´°¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤ÇÂçº¹¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡Ø¤³¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤é°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬Èà¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔÄ´¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡ÖÁ´À¹´ü¤Î°æ¾åÁª¼ê¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡££°¡¦²¿ÉÃ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤È£±¥»¥ó¥ÁÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤¬¼éÈ÷Åª¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»ÅÎ±¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤À¤¬¡Ö¥Ô¥«¥½¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÊý¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÅÝ¤»¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ç¤âÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Èá´Ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëàÊÑ²½á¤Ë¤É¤¦Å¬±þ¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦Â®¤¤Áê¼ê¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ëÀþ¤ò±Ô¤¯¤·¤¿¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÇ¯Îð¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£