◇久米宏さん死去 81歳

1日に亡くなったことが発表された久米宏さんは、アナウンサーとして一時代を築いた。多くの放送関係者が「唯一無二の存在だった」と口をそろえる。背景には卓越したアナウンス技術があった。

ラジオアナウンサーとしてキャリアをスタート。当時のTBSを知る関係者は「同世代にTBSには小島一慶さん、林美雄さんといった深夜ラジオで人気となった伝説的アナウンサーがいた。久米さんはその中でしのぎを削り、話術を磨いていった」と分析した。

その話術は「土曜ワイド」で共演した永六輔さんから学んだものだった。「観察眼と分析力に裏打ちされた永さんの洒脱（しゃだつ）で反権力的で軽妙な語り口。それを真横で見ていたのが久米さんだった。永さんの技術を盗んでいった久米さんの観察眼もまた目を見張るものがあった」（同関係者）という。

真価が存分に発揮されたのは「ニュースステーション」のキャスター時代。TBSの後輩にあたる生島ヒロシ（75）は「通常のアナウンサーは生放送で2、3秒の余裕を持って進行する。でも久米さんは最後の1秒まで妥協せず言葉を詰め込んだ」と舌を巻く。

「物言うキャスター」のイメージも強いが、生島は「自分の意見を発信しているように見えるが、実は質問力が素晴らしい」と指摘。「さまざまな角度から質問をして出演者の本音を引き出す。結果として番組で多様な意見を伝えられる」。リスナーとともに番組を作り上げるラジオ出身だからこそ、その質問力や番組構成力が光った。久米さん自身も「ラジオとテレビを兼務できる唯一の民放が出身で良かった」と述懐していたという。

鋭い観察眼で物事を分析し、それを切れ味鋭い端的な言葉で表現するのが“久米節”。久米さんのTBS時代の先輩でスポーツアナの先駆けとも呼ばれる渡辺謙太郎さんも「30年に1人の逸材」と絶賛した才能だった。退社時には「これからはフリーアナウンサーの時代がくる」と看破。言葉通り、多くのアナウンサーが久米さんの背中を追いかけていった。