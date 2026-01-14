◇久米宏さん死去 81歳

1月1日に肺がんのため81歳で死去したことが発表された久米宏さん。1979年にTBSを退社し、フリーアナウンサーに転身したのは34歳。退職金はわずか200万円。金や権力に欲のない久米さんらしい“脱サラ”だった。

TBSでは音楽番組やクイズ番組など、バラエティーで活躍した久米さんがテレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」（Nステ）に進出したのは1985年。当時、午後10時台は報道番組の未開拓ゾーンで、開始当初は低視聴率に悩んだが、「中学生にも分かるニュース」をキャッチフレーズに専門用語などは使わず、分かりやすい言葉に置き換えた。久米さんが「視聴者代表の司会者」に立つことで、それまでの難解なニュース番組とは一線を画す存在に。報道以外の分野を主に歩んできた久米さんだからこそできた視座の転換だった。

「物言うキャスター」と言われる、伝え手が主張する手法の先駆者。番組内で「巨人が優勝したら丸刈りに」と公約したり、選挙報道でもめた自民党がテレ朝だけ出演拒否するなど、話題も騒動も多かった。埼玉県所沢市産の野菜のダイオキシン報道を巡っては「農家に大変な迷惑をかけた」と謝罪したこともあった。

外部制作会社を重用するなど新たな報道番組の形を示し、午後10時台の他局のニュースを圧倒。2000年にはNHKが「ニュース10」をスタートしたが、初日の視聴率では、Nステが2倍近い差をつけて圧勝した。

後継番組「報道ステーション」を04年に引き継いだキャスターの古舘伊知郎は、久米さんを追悼し、キャスターとしての凄みを「あのニュースショーを民放で開拓者としてやられて切れ味鋭く権力に立ち向かっていく姿勢を見せ続ける。そのしぐさ、表情。表情に言葉は宿る」と評した。番組を引き継いだ後は久米さんを嫌いになったと吐露。「やっぱりかなわないんですよ。僕は久米さんを超えられない。久米さんを嫌いになることをエネルギーに変え頑張ってきた」と最大の賛辞で悼んだ。