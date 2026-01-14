◇久米宏さん死去 81歳

「ニュースステーション」では数多くのキャスターが誕生した。久米さんに教えられた経験を生かし、現在もさまざまな場で活躍する。初代サブキャスターを務めたフリーアナウンサーの小宮悦子（67）は13年間、久米さんとデスクを並べた。所属事務所はスポニチ本紙取材に「相当ショックを受けており、コメントを出す予定はありません」と回答した。

小宮の降板後、後を引き継いだのはフリーアナの渡辺真理（58）。クールで知的な前任者とは一線を画し、明るく愛嬌（あいきょう）のあるキャラで番組に新風を吹き込んだ。現在も親交が続いていたため「実感がありません。今週も、久米さんからの辛口なメールが届くような気がします」と信じられない様子。「あまりに大きなご恩、尽きせぬ思い出があります」としのんだ。

元五輪相の丸川珠代氏（54）はテレビ朝日のアナウンサー時代にニュース担当キャスターを務めた。久米さんにCMまで7秒を残してコメントを振られ「しどろもどろになる私の姿を楽しんでおられました」と、独特の“愛のムチ”を懐かしそうに振り返った。

お天気キャスターを最長5年半務めたフリーアナの勝恵子（59）は「推敲（すいこう）に推敲を重ねて発する言葉。プロ中のプロでした」と間近で体感できた幸せを明かした。