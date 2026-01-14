オリックス・森友と頓宮が13日、沖縄県宮古島市の伊良部屋外野球場で自主トレを公開した。森友が「ノリと勢いで」と説明したように、参加している野口と香月を含め全員が高校球児をほうふつとさせる丸刈り姿に。30歳の背番号4は初心に返り、逆襲を期す。

「常に原点に返るのは意識している。もう一つレベルアップできるように」

昨季は右内腹斜筋の筋損傷と右ハムストリングの筋損傷で2度離脱し、オリックス移籍後最少の50試合出場にとどまった。巻き返しに燃える今季は、目標を「3冠王」に設定済み。高いハードルのクリアへ、鍵に挙げたのが「下半身」だ。

「お尻周り、股関節周りをうまいこと使って野球をするのが僕の原点。体全体を使って出力を出すのが持ち味と思っているので、もう一回見直したい」

自主トレ期間中はいまだ屋外でのフリー打撃を封印。午前中からスクワットや体幹トレーニングに励むなど徹底して下半身の強化にあて、離脱なく戦い抜く土台づくりに取り組む。「143試合出るのもそうですし、まずはずっと1軍に居続けること」。若月との熾烈（しれつ）な正捕手争いへ、爪を研ぎ続ける。

2年連続で森友の自主トレに参加している頓宮は、伊藤と北山（日本ハム）にいずれも対戦打率・000、上沢（ソフトバンク）に同・143などと苦戦した昨季を踏まえ、「打たないとダメ」と、各球団のエース攻略へ決意。現状打破を図る“モリトン”のホットラインで、チームを覇権奪回へ導く。 （阪井 日向）

≪難病と闘う福森さんが1日限定参加≫

○…森友の大阪桐蔭時代の同級生で、人口10万人当たり6例未満の「希少がん」と闘う福森大翔さんも、1日限定で自主トレに参加した。「しんどいトレーニングを毎日やり続けているんだなと思い、改めてすごさを感じました。みなさんからパワーをもらいながら体験させていただき、本当に感謝です」。26年シーズンに向けて準備を進める友へ、「ケガなく1年間やりきってほしいと心から思っています」とエールを送った。