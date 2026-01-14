かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

1月14日（水）は、関西人が愛した25人のスターの余談SP！2025年の放送で飛び出した余談の中から25人のスターの余談を厳選してお届けします。さらに放送時には泣く泣くカットされたマル秘未公開トークもお楽しみください。

©ABCテレビ

ツートライブ、ダブルヒガシら大阪を愛する賞レース王者たちが集結した放送回からは未公開余談トークをお届け。ツートライブ周平魂が、相方・たかのりが番組の前説でやってしまった前代未聞のミスを暴露する。前説の際、ゲストを呼び込む時にいつもテンパるというたかのり。ブラックマヨネーズの番組で前説を担当した時、たかのりはゲストの金村義明の名前が飛んでしまったという。絶体絶命のピンチに陥ったたかのりがとった驚くべき方法とは…？

©ABCテレビ

そして勝俣州和、野田クリスタル、ぼる塾のきりやはるか、田辺智加ら旅好き芸人たちが集まった放送回からも未公開トークを。和田アキ子と一緒にハワイ旅行に行った時と話すのは勝俣州和。和田がUGGのブーツを買いたいというので、ホテルからタクシーで５分ぐらいの場所で待ち合わせをしたが、和田は10分過ぎても20分過ぎても来なかったという。その時、和田が遭遇していた信じられないトラブルとは！？

さらに女子レスリング界のスター、吉田沙保里と登坂絵莉が出演した放送回では、大親友という二人の恋愛余談が炸裂。吉田が登坂の結婚秘話を明かす。ある日、登坂から後に夫となる男子レスリングの倉本一真との交際について相談されたという吉田。その時、吉田が登坂にしたアドバイスとは一体！？

そしてお笑いレジェンド、明石家さんまの余談を語ったのは、村上ショージと河本準一。未公開余談トークでは、村上が草野球チームで起きた悲劇を明かす。さんまが監督する草野球チームでピッチャーを務め、年間70試合はやっていたという村上。ベンチにいるさんまのサインに従い、連続盗塁しようとしたとところ、足が絡んで複雑骨折してしまったという。ベンチから飛び出してきたさんまが村上に放った驚きのひと言とは……？

©ABCテレビ

このほか、阪神とオリックスで活躍したレジェンド投手、星野伸之と能見篤史が語るイチローや山本由伸の余談、ラモス瑠偉と小野伸二が語るサッカー余談、ナジャ・グランディーバとミッツ・マングローブが明かすマツコ・デラックスの余談、麒麟川島が語るダウンタウン浜田雅功の余談、清春と相川七瀬が語るデビュー当時のトガり余談、駆け出し時代の月亭八光がシビれた笑福亭鶴瓶の粋な余談などが続々登場！

さらに2025年さまざまな回で飛び出した東野幸治にまつわる余談も一挙公開します。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。14日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。