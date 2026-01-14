阪神の才木浩人投手（２７）が１３日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開し、球団初となる規定投球回（１４３イニング）到達での３年連続防御率１点台と、最多奪三振タイトルへ意気込みを語った。昨季まで、村山実以来球団２人目の２年連続１点台を記録。今季は直球に磨きをかけるとともに変化球の精度にこだわる。自身の強みである打者を圧倒するスタイルを確立し、３年連続の快挙に挑む。

◇ ◇

−変化球を改善するために必要なことは。

「変化球は感覚じゃないですかね。メカニックも多少あると思いますけど、ボールの回転とかどれだけ空気抵抗を与えられるかだと思うので、回転数、傾きとかを見ながら感覚をつかめたらある程度は安定するかなと思うので、そこですかね」

−普段、練習で確認していることは。

「今はボールの回転とか、ボールの軌道を見てるぐらいですかね。あとはフォームの感覚だけ軽くチェックしてるっていう感じですね」

−２月までどんなプランで調整するのか。

「投げながら１月にブルペン入って状態確認してってという感じですかね。２月も向こうに行ってブルペン入りながら。投げる回数は増えるかもしれないです。２月に関しては。これからっすね」

−ここぞの場面で三振を取る。

「それが一番大事だと思いますね。ランナーをためても返さないっていうのが大事。毎回粘ってたらリズムが悪いし、球数も増える。でもピンチをすんなり切り抜けられるのが一番いいと思うので、そこは大事かなと」

−開幕投手への思い。

「もちろん選んでいただけたらすごいありがたい。でもそこは全てではない。まずしっかり１年間通して投げ切れるように、トータルとして結果を出せることが一番大事。全体を見ながらやっていけたらいいかな」