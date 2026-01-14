ブンデスリーガ 25/26の第17節 シュツットガルトとアイントラハト・フランクフルトの試合が、1月14日02:30にMHPアレーナにて行われた。

シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、エルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ユネス・エブヌタリブ（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトの堂安 律（MF）のアシストからラスムス・クリステンセン（DF）がヘディングシュートを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

20分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ユネス・エブヌタリブ（FW）に代わりジャン・バホーヤ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

27分シュツットガルトが同点に追いつく。エルメディン・デミロビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに35分シュツットガルトが逆転。ヨシュア・バグノマン（DF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、シュツットガルトが選手交代を行う。エルメディン・デミロビッチ（FW）からニコラス・ナーティ（MF）に交代した。

66分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。オスカー・ヒュイルント（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）に代わりマフムド・ダフード（MF）、マリオ・ゲッツェ（MF）がピッチに入る。

75分、シュツットガルトは同時に2人を交代。ユリアン・シャボ（DF）、クリス・ヒューリッヒ（MF）に代わりフィン・イェルチュ（DF）、バドレディン・ブアナニ（MF）がピッチに入る。

77分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。エリエス・スヒリ（MF）、堂安 律（MF）に代わりナムディ・コリンズ（DF）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）がピッチに入る。

80分アイントラハト・フランクフルトのマフムド・ダフード（MF）のアシストからAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

しかし、87分シュツットガルトが逆転。ヨシュア・バグノマン（DF）のアシストからニコラス・ナーティ（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もシュツットガルトの選手交代が行われたがそのまま試合終了。シュツットガルトが3-2で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し77分までプレーした。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-01-14 04:40:15 更新