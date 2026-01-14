「ストレス社会」と呼ばれる現代。

２人に１人以上が「ストレスがある」ことを自覚しているとされる。ストレスを抱えて心身に不調をきたしてしまう人も少なくないなか、最新研究からストレスの正体に迫り、上手なつきあい方を探る。

「ストレス」という言葉には原因となる刺激の「ストレッサー」と、受けたときに生じる「ストレス反応」の二つの意味がある。世界的には戦争や病気などを背景に、この考え方が広がり、１９３６年、カナダ人生理学者のハンス・セリエ氏が学説として発表した。

日本で広く知られるようになったのは９５年、阪神大震災でのＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）や、２０１５年に大手企業の社員が、長時間労働の後に命を絶った問題などとされる。ただ、１９９０年前後のバブル絶頂期、「２４時間戦えますか」のキャッチフレーズの裏でも多くの人が過労ストレスによる不調の末、倒れていたとみられる。

ストレス反応は、敵と遭遇したときの「闘争―逃走反応」として、人間に備わる本能だ。命の危機に対し、心拍数や血糖値を上げ、筋肉を緊張状態にし、その一瞬を乗り切る。現代社会のように、長く続くことは想定されていない仕組みだ。

危険やストレスがあると、恐怖や不安などの感情を作り出す脳内の「扁桃体（へんとうたい）」が反応し、「視床下部」を介して、コルチゾールやアドレナリンなどの物質が体中に伝わる。自律神経系のうち交感神経が働くと、体は緊張状態になる。人間には、体の状態を一定に保つ「恒常性」があり、副交感神経が体を休める働きを担う。このバランスが崩れると、心身に影響が出る。

症状が表れやすいのは、その人の一番弱い部位と言われる。筋骨格系が弱っていると頭痛や肩こりが起き、呼吸器系ではぜんそくが悪化する。血管が弱って動脈硬化が進むと心臓病のリスクが高まる。免疫に影響して風邪を引く人もいる。

胃腸の異変を経験する人も多い。日本人の１０〜２０％が抱える過敏性腸症候群（ＩＢＳ）は腸に異常はないのに下痢や便秘が続く。脳と腸は相互に影響し合っており、腸が不調だとネガティブな感情になることもある。

セリエ氏は「ストレスは人生のスパイスである」と語った。ただ、昭和医科大ストレスマネジメント研究所の中尾睦宏所長は、ストレスへの耐性には個人差があるとし、「心身の不調は体が出す早期のサイン。長引くと重い病気や精神疾患につながりかねないので、気づいたら体を休めてほしい」と訴える。

現代社会は、ストレスに悩まされている人が多い。東京都の２０２４年度調査で、悩みやストレスが「よくある」「たまにある」と答えたのは計７１％に上り、１９年度と比べ８ポイント増えた。ストレスの原因は様々だが、自覚しにくいものもある。スマートフォンの使いすぎもその一つで、睡眠時間に影響したり、刺激が強い情報で交感神経が活性化されたりするため注意が必要だ。

心身の不調を改善するには、ストレスの原因に対処することが重要になる。医療現場では、自分の考え方の癖を客観的に把握してもらい、行動を変えていく心理療法が行われている。

予防法では、ストレスを正しく理解し、適切に対処する「ストレスマネジメント」という手法が注目されている。教育に取り入れる学校もあり、児童生徒にストレスとの向き合い方などを身につけてもらっている。日本ストレスマネジメント学会理事長の嶋田洋徳・早大教授は「ストレス反応が減ったり、対処の仕方が多様になったりと良い効果が出ている。多くの学校現場に広げたい」と話している。