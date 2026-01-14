首長としての資質を疑いたくなる不祥事が各地で後を絶たない。

行政を率いる立場にある以上、見識が問われるのは当然であり、常に有権者の厳しい視線にさらされていることを自覚する必要がある。

前橋市長選が行われ、不祥事で辞職に追い込まれながら再出馬していた前市長の小川晶氏が、新人４人を破って再選を果たした。

小川氏は昨年、部下である既婚の男性職員と複数回、ホテルで会っていたことが判明した。男女関係は否定し、仕事の相談をした、と釈明を繰り返したが、市議会の批判を受けて辞職していた。

２０２４年２月の初当選後、小中学校の給食費無償化などに取り組んだことが評価され、再選につながったようだ。

前橋市政の舵（かじ）取りを有権者から再び託されたとはいえ、自らの不祥事で行政を混乱させた責任が帳消しとなるわけではない。

市長選の経費は、１億円超に上るとされる。小川氏の任期は、元々の小川氏の任期と同じ２８年２月までだ。小川氏が辞職に追い込まれる問題を起こしていなければ、この経費はかからずに済んだ。

首長が不祥事を起こして余計な税金を使うようでは困る。今回の選挙結果に釈然としない市民もいると言われている。

他の自治体でも、首長によるセクハラやパワハラが相次いでいる。福井県の杉本達治前知事は、県の女性職員にセクハラを行っていたとして、先月辞職した。

県の調査報告によると、杉本氏は長年にわたり、女性職員４人に対して性的な表現を含むメールなどを計約１０００通送っていた。このほか、杉本氏に体を触られたといった申告も３件あった。

一連の行為は、ストーカー規制法違反や不同意わいせつ罪にあたる可能性がある。卑劣な振る舞いに強い憤りを禁じ得ない。

報告書によるとまた、女性職員が上司に被害を相談しても、上司が真剣に取り合わなかったケースもあったという。

福井県は女性らの被害を深刻に受け止め、相談窓口を充実させるなど対策を講じるべきだろう。

昨年は沖縄県南城市で、市の第三者委員会が市長のハラスメント行為を認定した。静岡県伊東市長は、学歴の詐称疑惑で世間を騒がせた。両氏は、市議会から２度の不信任決議を受けて失職した。

地方自治体で政治の信頼を損ねる事態が続いていることを、憂慮せざるを得ない。公職を担う責任感を忘れてはならない。