改善基調にある日韓関係は、首脳同士の頻繁な往来で、安定したものとなりつつある。

具体的な協力を積み重ね、後戻りしない強固な関係を築かねばならない。

高市首相が、地元・奈良で韓国の李在明大統領と約１時間半会談した。両首脳は、未来志向の日韓関係を目指すことや、対北朝鮮を念頭に、日米韓３か国の安全保障協力を深める方針で一致した。

会談で首相は「日韓が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきだ」と述べた。李氏は「複雑化する国際秩序の中で両国の協力が何よりも重要だ」と応じた。

李氏は昨年８月に東京を訪れている。９月には当時の石破首相が釜山を訪問した。今回の李氏の奈良訪問は、韓国側が提案したという。首脳間で個人的な信頼関係を醸成する狙いがあったようだ。

日韓の首脳同士が形式にとらわれず、両国を訪問し合う「シャトル外交」が定着しつつあることを、歓迎したい。

首脳会談ではまた、レアアース（希土類）など重要物資のサプライチェーン（供給網）の構築に向けた協力も確認した。

台湾有事を巡る首相の国会答弁に反発している中国は、日本へのレアアースの輸出規制に踏み切った。日本は、韓国や東南アジア各国などと協力し、中国に依存せずに重要物資を確保できる多様な枠組みを広げていくべきだ。

日本を貶（おとし）めるための中国の宣伝戦は度を越している。

中国の習近平国家主席は、訪日直前の李氏を急きょ国賓として招き、北京で首脳会談を行った。韓国と共闘することで、日本を孤立させる狙いが透けて見える。

実際、中国側は会談終了後に、習氏が「中韓両国は多大な犠牲を払い、日本の軍国主義に勝利した」と述べ、李氏が「韓中両国は日本軍国主義の侵略に共に抵抗した」と応じた、と発表した。

だが、韓国側の発表には歴史問題に関する記述自体がなく、中国側が発表した李氏の発言も含まれていなかった。

中韓首脳会談で韓国側が中国の思惑に左右されず、日韓関係を毀損（きそん）しなかったことは、李政権が日本を重要なパートナーと見なしていることの表れだろう。

韓国は昨年、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）への加入を目指す考えを表明した。先進７か国（Ｇ７）に次ぐ経済規模を持つ韓国が加盟すれば、自由貿易体制の強化につながろう。日本も韓国の加盟を後押ししてはどうか。