東京都は新年度、防犯カメラを設置する商店街や自治会向けの補助金について、今年度比で予算額を５割増額する方針を固めた。

総額約２０億円とする方向で調整している。「闇バイト」による凶悪事件や都市型水害などが相次ぐ中、費用の９割超を行政が負担して普及を後押しし、地域社会の安全を確保する狙いがある。

都内の刑法犯認知件数は２０２４年、９万４７５２件に上った。近年は減少傾向が続いていたが、コロナ禍を経て２２年から増加に転じた。関東地方を中心にＳＮＳで実行役を募る広域強盗、窃盗事件も多発しており、東京都狛江市では２３年１月、当時９０歳の女性が自宅で宅配業者を装った男らに襲われて死亡した。

防犯カメラは犯罪の抑止効果に加え、事件発生後に映像をつないで容疑者の足取りを追う「リレー捜査」にも活用されている。都内では昨年９月に品川区の戸越銀座商店街などが浸水する豪雨災害が起きており、被害の把握にもつながる。

都は０４年度以降、商店街や自治会、町会を対象に、カメラや青色回転灯などの設置費を補助しており、２４年度予算に７億円、２５年度には１４億円を充てた。

都によると、都内では昨年３月までに３万６０００台の防犯カメラが都や区市町村の補助を受けて新設された。ただ、設置状況に地域差があるため、都は予算をさらに増額し、設置を進めていく必要があると判断した。

自治会や町会の自己負担額は今年度と同様に約４％、商店街についても約８％に抑える。区市町村が通学路や公園に設置する際は、都が４分の３を補助する。

都は新年度当初予算案に関連費用を計上する方針で、小池百合子知事は読売新聞の取材に「都民の安全・安心の確保は喫緊の課題。犯罪の発生を未然に防止していきたい」と話した。