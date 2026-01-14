1月14日（水）【熊本県 交通取締情報 午前・午後・夜間】“スピード違反” 多数
1月14日（水）の交通取締情報
＜午前＞
国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）
国道266・・・上天草市松島町阿村（スピード違反）
国道266・・・天草市河浦町久留（スピード違反）
＜午後＞
県道・・・荒尾市緑ヶ丘（携帯電話・シートベルト）
国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（歩行者妨害）
県道・・・天草市五和町城河原（スピード違反）
＜夜間＞
夜間の交通取締情報はありません。
公開予定の交通取締計画はありませんが、事件事故などの発生状況に応じた交通指導取締りは、通常通り実施しています。
交通ルールを守り、安全に気を付けて運転してください。
＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。
＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合、手前で一時停止し、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならないことなどです。
＊天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。
＊この予定の他、各署での取締りも実施されています。
熊本県警察本部 2026年1月9日発表