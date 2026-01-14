槇原敬之feat.大貫妙子による、日本クラウン内レーベル「PANAM」設立55周年記念カバー企画「PANAM 55／100 SUPER SONG COVERS」第5弾となる「都会」のリメークカバーが14日、配信リリースされた。

同曲は1977年（昭52）年7月25日リリースの大貫妙子2ndアルバム「SUNSHOWER」に収録された和製メロウグルーブで、CITY POPとして世界中から注目を集め続けている。

槇原敬之（56）は、「このような貴重な依頼を僕が受けていいのだろうかという気持ちしかありませんでした」というが、「こんなすてきなトラックの上に、大好きな大貫さんと僕のボーカルを並べていただけることのうれしさの方が、結局勝ちました」とすると、「依頼してくださって、ありがとうございます」と笑った。

同曲歌唱にあたり改めて聴くと「少女の様な声で複雑なグルーブを刻む大貫さんの歌声と、坂本龍一さんの洗練されたコードアレンジのバランスの妙、そしてティン・パン・アレーの卓越した演奏の3つが相まって、ここ何年か日本のシティポップが世界的に流行したきっかけのうちの1曲だということも納得の作品だと改めて感じました」。

また、「レコーディングは思い入れが強すぎて逆に難しかった」と振り返りつつ、「この歌詞の主人公の気持ちを考えながら楽しく歌いました」とした。

一方、大貫妙子（72）は、「『都会』をカバーしてくださり、ありがとう!!」と感謝を示し、「私の『都会』も良いけれど、オリジナルより爽やか軽やかですてきです。また、いつかご一緒できる日を楽しみにしています」とコメントを寄せた。

25年9月から5カ月連続でリリースしている同企画は、今年もリリースを継続する予定だ。