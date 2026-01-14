½°±¡Áª¡Ö°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¡×¤Ç·ÐºÑÍ¥Àè¤ÈÎ¾Î©¤Ø¡Ä¹â»Ô¼óÁê¡Ö·èÃÇ¤·¤¿¤éºÇÃ»¤ÇÀï¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Ë·è°Õ
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤¹¤ë½°±¡Áª¤Ï£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¡¢·ÐºÑºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ëÀ¯¸¢±¿±ÄÊý¿Ë¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤«¤é¤À¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¡¡Á°ÅÄµ£Ïº¡¢Á¦ÅÄÂçÏÂ¡Ë
²ò»¶Á°Äó¤ÎÆ°¤³èÈ¯
¡¡¼óÁê¤Ï£±£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤ËÎ×¤ó¤À¡£½°±¡²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼èºàµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò»¶¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö·èÃÇ¤·¤¿¤éºÇÃ»¤ÇÀï¤¦¡×¤È¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ø¤ÎÈë¤á¤¿¤ë³Ð¸ç¤ò¤¯¤ß¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢²ò»¶¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£³Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÀÐ°æ½à°ì»²±¡´´»öÄ¹¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌÌ²ñ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ò»¶¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÆüÄø¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¼«Ì±¤Î³á»³¹°»Ö¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£·ÉÎ¾¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Áªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Í¿ÅÞ´Ö¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬£²£³Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Ï£±£¶Æü´Ö¤À¡£´ßÅÄÆâ³Õ»þ¤Î£²£±Ç¯½°±¡Áª¤ÎºÝ¤Î£±£·Æü´Ö¤ÎºÇÃ»µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×Ã»¤¤¤Û¤É
¡¡¼óÁê¤¬¡ÖºÇÂ®ÆüÄø¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ò¡ÖºÇÍ¥Àè¡×¤È¤¹¤ë´ðËÜÊý¿Ë¤È¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¡£½°±¡Áª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÃ»¤ÎÅê³«É¼Æü¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Í½»»°Æ¤òÁá¤¯À®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶ÛÇ÷²½¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö½°±¡Áª¤Ë¤è¤ë¡ØÀ¯¼£¶õÇò¡Ù¤ÏÃ»¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×¡Ê¼þÊÕ¡Ë¤È¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÄø¤Î¸¡Æ¤¤Ç¤Ï¡¢ÁªµóÀï½Ñ¾å¤ÎÍ×°ø¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¤Ê¤ÉÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ä³ÆÅÞ´Ö¤Î¸õÊä¼ÔÄ´À°¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¾¡µ¡¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï£·£³¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ø¤Î»Ù»ý¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Àª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¤À¡×¡Ê³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡£
ÌîÅÞ¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡µõ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿ÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½¤ò¶¯¤á¡¢¼óÁê¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ë·üÌ¿¤À¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¼«Ì±¤È¹ç°Õ¤·¡¢Áá´ü¤ÎÍ½»»À®Î©¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¶¨µÄ¤Ç¤Ï¼«Ì±Â¦¤«¤é¡ÖÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤âµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤Í½»»¼¹¹Ô¤Ê¤É¡¢À¯¼£¶õÇò¤òºî¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÌîÅÞ¤Ë²ò»¶¤ò»ß¤á¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Þ¤ÇÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤Ç¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤òÌµ»ë¤·¤¿²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤À¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
Ç¯ÅÙ¤Þ¤¿¤®¡Ö»ÃÄê¡×Í½»»¤Ë¡Ä¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ê¤ÉºÇÄã¸Â
¡¡¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¸å¡¢½°»²Î¾±¡¤Î¿³µÄ¤Ê¤É¤Ç£²¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÎã¤À¡£Ç¯ÅÙÂØ¤ï¤ê¤Î£´·î°Ê¹ß¡¢Ç¯¶â¤äÀ¸³èÊÝ¸î¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ä¸øÌ³°÷¤ÎµëÎÁ¤Ê¤É¤òÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤Ï£³·îËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£¶Æü¡¢°ìÈÌ²ñ·×Áí³Û¤¬²áµîºÇÂç¤Î£±£²£²Ãû£³£°£¹£²²¯±ß¤È¤Ê¤ë£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï£±·î£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ò»¶¡¦½°±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¹ñ²ñÄó½Ð¤ÏÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï²áµî¤Ë¤âÇ¯ÅÙ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÍ½»»°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¶õÇò´ü´Ö¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ÃÄêÍ½»»¤òÊÔÀ®¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î£±£³Ç¯¤È£±£µÇ¯¤Ë»ÃÄêÍ½»»¤òÊÔÀ®¤·¤¿¡£
¡¡»ÃÄêÍ½»»¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î·ÐÈñ¤À¤±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢µ¬ÌÏ¤Ï¿ôÃû¡Á£±£°Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð»ÃÄêÍ½»»¤Ï¼º¸ú¤·¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£³Ç¯¤Ï£´·î£±Æü¤«¤é£µ·î£²£°Æü¤Þ¤Ç£µ£°Æü´Ö¡¢°ìÈÌ²ñ·×Áí³Û¤Ç£±£³Ãû£±£¸£°£¸²¯±ß¤Î»ÃÄêÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡££±£²Ç¯£±£²·î£±£¶Æü¤Î½°±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤¿¡££±£µÇ¯¤Ï£´·î£±Æü¤«¤é£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÍ½»»¡Ê°ìÈÌ²ñ·×Áí³Û£µÃû£·£µ£¹£³²¯±ß¡Ë¤òÊÔÀ®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Í½»»°Æ¤òÊÔÀ®¤·³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¸å¤Ë²ò»¶¡¦½°±¡Áª¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ÛÎã¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿·Æâ³ÕÈ¯Â¸å¤Î¹ñ²ñ¿³µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Í½»»À®Î©¤ÏºÇÂ®¤Ç¤â£´·îÃæ¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤È¤Ê¤ë»ÃÄêÍ½»»¤Î´ü´Ö¤äµ¬ÌÏ¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê·ÐºÑÉô¡¡ÅÄÃæ½Ó»ñ¡Ë