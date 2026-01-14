独立後、最初に発売したレコード用カートリッジ「AT―1」

音響機器メーカーの「オーディオテクニカ」はブリヂストン美術館に勤務していた創業者の松下秀雄が1962年、東京都新宿区でレコード用カートリッジの製造販売を目的に独立したのが始まりだ。オーディオに造詣の深かった松下は美術館でレコードコンサートを開催。音楽家や技術者と親交を深め、納得のいく音を求めて起業した。（共同通信＝出井隆裕記者）

カートリッジはレコードの溝を針でなぞった際の振動を電気信号に変換する重要なパーツだ。創業当初に発売した「AT―1」などが専門家の高い評価を受けてヒット。業務拡大のため現在も本社を置く東京都町田市に拠点を移した。

カートリッジで一時は世界シェアの半分を占めたが、1980年代にCDが登場すると販売不振に陥った。この時期、すしを自動で握る「すしメーカー」を発売し、食品加工機器事業も始めた。

1980年代以降はカラオケブームの到来でマイクロホン、携帯音楽プレーヤーの普及でヘッドホンが伸びて主力製品に。音楽制作などの現場でもよく使われる。最近はワイヤレスイヤホンが存在感を示している。

1984年に発売した家庭用すしメーカー「にぎりっこ」

現在発売中のヘッドホン

創業者の松下秀雄