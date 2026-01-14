今春の選抜大会出場が有力な智弁学園が１３日、奈良県五條市の同校グラウンドで練習を行った。小坂将商監督（４８）は、ポスティングシステムで巨人から米大リーグ・ブルージェイズに移籍した同校ＯＢの岡本にエールを送った。

高卒でプロ入りし、日本を代表する選手となった教え子だが、「メジャーに行くとは思わなかった」という。それでも、「プロの世界でバッティングは通用するなとは思っていた。逆方向にあんなに飛ばす子は初めて見た。奈良県の宝」と高校時代を振り返った。

メジャーでのプレーを見るのはもちろん「楽しみ」。ただ、「ドジャースに行ってほしかったですけどね。大谷翔平の近くにいたら絶対テレビに映るじゃないですか」と冗談めかして本音も明かし、「６番サードぐらいじゃないですか？」と予想した。

教え子の阪神・前川にも期待は大きい。レギュラーに定着できない現状に「（前川自身が）長距離バッターと思ってると思う。それを捨てて、中距離バッターだと思ったら、１５本、２０本打てると思う」と分析。「右京、頑張ってほしいですね」と飛躍を願った。