タレントの萩本欽一（８４）が１３日、スポーツ報知の取材に応じ、ＴＢＳ系「ぴったしカン・カン」（１９７５〜８６年）で司会に抜てきしたフリーアナウンサーの久米宏さん（享年８１）を追悼した。

当時ラジオ番組への出演が多かった久米さんを「ぴったし―」（８４年まで出演）に起用。この番組をきっかけに、久米さんは「ザ・ベストテン」の司会、フリーアナへの転身と飛躍を遂げていった。

偶然の出会いだった。欽ちゃんは「『欽ドン！』のロケの休憩中に、ＴＢＳラジオの番組で（中継に）来ていた久米ちゃんがたまたま前を通ったの。スタッフに『格好いいね。あの人、ラジオにはもったいないよ』『（次の番組は）若いアナウンサーにしよう』って伝えたの」と回想。同番組では「コント５５号」として坂上二郎さんとチームキャプテンを務めたが「私の惚（ほ）れた男が司会をしているんだから、ウキウキしながら番組をやっていたよ。キレのいいツッコミで、二郎さんがタジタジで。おかしかったですよ」と懐かしんだ。

「視聴率１００％男」と称された萩本にとって、同番組も「大事に作った番組の一つ」だった。「視聴率は３０％いったと思うけど、『ぴったしカン・カン』は火曜でしょ。（水曜の）『欽どこ』に集中したくて出演をやめちゃったの。あの時は悪かった！って言いたかったな。私がああしたい、こうしたいと言ったことを、久米ちゃんはやり遂げてくれたと思うよ」と感謝した。

お互いに番組を離れてから交流は途切れたが、２０１１年、久米さんがパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ラジオなんですけど」で２７年ぶりに再会。１６年には、萩本がＢＳプレミアム「結成５０周年！コント５５号・笑いの祭典」にゲストとして久米さんを招いた。

「３０年近く会っていなかったのに、急に出演のオファーが来てさ。驚いたよ。付き合っていた昔の恋人がいなくなって、そこからバッタリと再会したような感じかな。嫌いなところにいたはずなのに、（再会したら）また好きに変わったの。久米ちゃんは特別に好きな人だったんだって（思わず）心の中で叫んでしまったよ。これから―という時だったからね。また僕の番組に来てもらおうと思ったけど、（新型）コロナで空いちゃってね。それっきり。『また番組に呼ぶぞ！』っていう、あの約束はどこへいったんだよ。久米ちゃん、遠くへ行っちゃった…。残念だね」

欽ちゃんは久米さんを「三刀流」と表現し、たたえた。「ニュース、お笑い（＝バラエティー）、音楽番組の（司会の）三刀流でしょ。オレはニュースは無理。オファーすら来ないんだから。敵（かな）わないよ」とポツリ。「久米ちゃん、二郎さんに、こっちに来ないのかい？と言われているような気がするけど、まだオレは嫌だよって。近寄りたくない。もうちょっと、こっちにいさせてくれよ〜って気持ちかな」