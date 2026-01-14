巨人の甲斐拓也捕手（３３）が１３日、地元の大分市内で行っている自主トレを公開した。ソフトバンクからの移籍１年目だった２５年は夏場の右手中指の骨折もあり、６８試合の出場と不本意な成績に終わった。年間通して活躍するために、減量にも着手して肉体改造中。「１年通していいパフォーマンスを続けられるように」と昨季の悔しさを今季にぶつける決意を明かした。

すっかり日も傾いた１６時半。ようやく甲斐の１日が終わった。朝の散歩開始から１０時間。地元で濃密な時間を過ごす。「体をしっかり仕上げてキャンプに入りたい。１試合でも多く出たい。自分の色を出せるようにやっていきたい」。明らかにシャープになった顔つきで、闘志を燃やした。

移籍１年目は６８試合の出場で、チームもセ３位に終わった。岸田、大城、小林らとの競争を制しての正捕手奪回、そして２年ぶりのリーグ制覇へ、並々ならぬ決意で臨む。巨人・山瀬、ＤｅＮＡ・東妻らを引き連れ、午前中のウェートトレから、女子プロゴルファー・阿部未悠が打ったゴルフボールを追いかけるアメリカンノックまで、長髪をなびかせてみっちり汗を流した。

午前６時に起き、３０分後には散歩に出る。真っ暗な空の下で、甲斐組の１日は始まる。その途中で口を開いた。「（去年は）なかなか今まで経験したことないシーズンだった。今年は自分の野球人生の中でとても大事な１年になる」。気温は約５度と低くても、気持ちは高ぶった。

甲斐キャノン本体は軽量化に成功していた。右手中指を骨折した昨年８月２３日から実戦から遠ざかっている。「間が空いているので、実戦に入ってもすぐ行けるように」とキレを出すため、体重は昨シーズンと比べ４キロ絞った。夕食の炭水化物を減らす一方で、地元・大分の名産であるアジ、サバなど良質なたんぱく質と脂質を摂取。「体の感じはいいし、状態もいい」とうなずいた。

朝の散歩はもちろんカロリーを消費するが、後輩へのメッセージも込める。「捕手は投手と信頼を築いていかないといけないし、チーム、監督からも信頼を勝ち取らないといけない。６時なら６時にピシャッと来る。それを年上の投手が見たときに、応援したい気持ちが出てくるかもしれない。捕手は特別なので」。体は変わっても信念は変わらない。

勝負の移籍２年目。「勝ちたいです。それだけです。勝って終わりたい」。進化したキャノンが火を噴く。（臼井 恭香）

〇…甲斐は昼に母・小百合さんらとファン、報道陣にお弁当、ちゃんこ鍋、唐揚げ、いちごを振る舞った。「大分で生まれ育って、この球場で高校野球をやってきた。その球場でまた１月、自主トレできるというのはものすごくうれしい」と地元愛を語り「たくさんの方が熱い応援をしてくれるので、とてもうれしく思います」と感謝を口にした。

◆甲斐の大分自主トレの１日

６：３０ 散歩

９：００ ウェートトレーニング

１０：００ アップ、ランニング

１１：１０ ゴルフボールでアメリカンノック

１１：４０ キャッチボール

１２：００ ノック、フレーミング練習

１３：００ 昼食

１４：００ 打撃練習

１６：３０ 練習終了

◆甲斐に聞く

―自主トレのテーマは。

「戦える準備をこの１月にしっかりするだけと思っています」

―この期間を多くの若手選手と過ごすことについて。

「若い他球団の選手と野球ができるのは本当に楽しいですし、勉強にもなります。負けたくないなと思いながら、なかなか追いつかないところもあるんですけど、いい刺激になっています」

―キャンプまでの準備で例年と違いは。

「（昨年８月に右手中指を骨折した影響で）実戦から離れているので、トレーニングの中でも目の動きだったり、重心とか体の使い方だったり、そういったものを取り入れています」

◆２５年の甲斐 開幕マスクを勝ち取り、４月２９日の広島戦（東京Ｄ）でプロ初サヨナラ打となる犠飛を放つなど、４月終了時点の出場２７試合で打率３割１分６厘、２本塁打、９打点と好発進。５月は一転して打率１割台と打撃不振に苦しみ、岸田らにスタメンを譲る試合が増えた。８月２３日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備で本塁クロスプレーとなった際に右手がヘッドスライディングした走者に巻き込まれる形となり、中指を骨折。登録抹消となり、ポストシーズンを含めて出場機会がなかった。