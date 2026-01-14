オリックス・頓宮裕真捕手（２９）が１３日、「エース攻略」に照準を定めた。２年連続で入門する１学年上のチームメート・森友らと、沖縄・宮古島で自主トレを公開。「昨年（２５年）は久米さん（森友の専属トレーナー）のトレーニングをシーズン中もやっていたので、意図がだんだん分かってきた」と１年前との変化を実感し、さらなるレベルアップを誓った。

２５年は２年ぶりに規定打席をクリアし、チームトップの５４打点。一方、日本ハム・伊藤には６打数無安打、ソフトバンク・上沢には１４打数２安打と上位２チームのエース格には苦しめられた。「打たないとダメ」と話すように、３位から優勝するために「強敵超え」は不可欠。「疲れてきたらいろんなところに力が入る。力まないというか、何も考えない。自然に立てるようにするのが一番」と打席では無意識にパワーが発揮できることを理想とし、この日は下半身中心のメニューで追い込んだ。

「ノリです、完全に（笑）。やったらやったで気持ちがいい」と森友や野口、香月と同じ丸刈り頭で２６年をスタート。「数字というよりは、全てにおいて結果を出し続けるしかない」。２３年の首位打者が真価を発揮し、３年ぶりの覇権奪回をたぐり寄せる。（南部 俊太）