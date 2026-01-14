オリックス・森友哉捕手（３０）が１３日、「超原点回帰」での逆襲を宣言した。チームメートの頓宮らと沖縄・宮古島で自主トレを公開。「１４３試合に出るというのも大事。ずっと１軍に居続ける」と頭を高校球児のような丸刈りにし、初の全試合出場を見据えた。

２５年は右脇腹や右太もも裏を痛め、５０試合で打率２割５厘、ともに自己最少の１本塁打、１４打点。「ここ３年間は、けがが続いていた」と食生活も含めてオフの過ごし方を見直し、今回の自主トレは「逆に練習でけがをしていいくらいに追い込む」ことをテーマに定めた。「下半身、お尻回り、股関節回り…。そのへんをうまく使って野球をするのが僕の原点」。この日は午前中からダッシュ、ジャンプスクワット系のメニューを倒れ込むまで反復し、「鉄人ボディー」へと変ぼう中の過程をのぞかせた。

髪形については「ノリと勢いって感じ。僕がしたらトン（頓宮）もしてきた（笑）」と冗談交じりに説明したが、プロ１３年目に懸ける思いは相当。２５年は９９試合で先発マスクをかぶった同学年・若月に挑戦状をたたき付けた。「現状の信頼度はたぶん、ワカ（若月）の方がある。それをもう一度、僕に引き寄せられるように」。３年ぶりのＶ奪回へ、目の色を変えた攻守の要は怖い。（南部 俊太）