阪神・畠世周投手（３１）が１３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを行い、昨年１２月上旬に千葉・長生郡のスポーツ＆リゾート複合施設「リソルの森」で、巨人・阿部慎之助監督と遭遇した仰天エピソードを明かした。

かつて巨人が合宿地として利用したほか、陸上競技やラグビーなどトップアスリートたちが鍛錬の場としてきた同施設。今回、初めて訪れた畠も「走るのとトレーニングメインで」と汗を流した。そんなある日、施設内の風呂場に行く脱衣所の手前で「阿部さんと会いました（笑）」と、偶然ばったり。「細かく言えば、裸の付き合いじゃない」と、ゆっくり語り合う時間はなかったが、会話の中で「頑張れよ」と、エールをもらった。

２４年１２月の現役ドラフトで巨人から阪神に加入。２５年は右手中指のコンディション不良で大きく出遅れたが、９月３日の中日戦（バンテリンＤ）で移籍後初登板してから１２戦連続無失点、防御率０・００でフィニッシュした。オフは、平均球速を１４６キロから１４７〜１４８キロに向上させるべくトレーニング。同僚の石井を「目指していきたい」と理想に掲げ、レベルアップを図る。

２６年シーズンは３月２７日の巨人戦（東京Ｄ）から。右腕は「投げたいですよね。それに合わせていけるように」と開幕戦の登板を見据え、阿部監督の顔を思い浮かべた。「もう嫌だな…と思われるようになりたい。悔しいと思われるように」。移籍後初の巨人戦登板の昨年９月１３日は中継ぎで東京Ｄのマウンドに上がり、２イニングを１安打無失点。５０登板を目標に掲げる今年は、さらに成長した姿で古巣に立ちはだかる。（中野 雄太）