オリックス・森友哉捕手（３０）と大阪桐蔭野球部時代の同期で、現在は希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さん（３０）が１３日、親友にエールを送った。頓宮らと自主トレを公開した沖縄・宮古島に駆けつけ、自身もリハビリの一環としてダッシュや腹筋系のメニューを消化。その後は練習のサポート役も務め、森友への思いを明かした。

「本当にしんどいトレーニングを毎日続けているんだな…と思って、改めてすごさを感じた」。故障の影響で５０試合の出場にとどまった２５年を経て、森友は「１４３試合に出るっていうのも大事。ずっと１軍に居続ける」と午前中からジャンプスクワット、ランジ系のトレーニングを倒れ込むまで反復。その姿を目に、福森さんは「結果はもちろん求められると思うけど、けがなく一年間やり切ってほしい」と懇願した。

「気持ちの面で、どうしても一人になるとネガティブになってしまう。皆さんにパワーをもらいながら（練習を）体験させていただけて本当にうれしい」と福森さん。合言葉は「最後は勝つ！！」。球友からの刺激を力に変え、明るく、前向きに歩み続ける。（南部 俊太）