阪神・才木浩人投手（２７）が１３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開し、３年連続で規定投球回到達＆防御率１点台を目指す決意を明かした。成し遂げれば、２リーグ制後では２１〜２３年の山本由伸（オリックス）以来、プロ野球史上８人目。セ・リーグでは５５〜５８年（４年連続）の金田正一（国鉄）以来、６８年ぶりの快挙となる。

２５年は２４試合に先発して２年連続２ケタの１２勝（６敗）。２４年の防御率１・８３から良化させ、同１・５５で自身初のタイトルを獲得した。「点を取られなければ、試合は勝てる」と防御率に対して強いこだわりを持ち、それは２６年シーズンも「継続していけたらいい。一試合一試合を投げ切れたら結果はついてくる」と、ぶれないテーマだ。

現在は神戸市内の低酸素トレーニング施設でスタミナ強化に励みつつ、理想の投球フォームやボールの軌道を確認する日々を送る。「三振も増やしていきたい」と、奪三振王のタイトルも大きな目標。２５年オフは球団にポスティングシステムを利用した米メジャー挑戦を認められなかったが、変わらぬ大志を胸に秘めながら勝負の一年に向かう。（中野 雄太）