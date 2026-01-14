俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が１３日、東京・練馬区の日本大学芸術学部で、トリプル主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「ラムネモンキー」（１４日スタート、水曜・午後１０時）の制作発表会に出席した。

人生に行き詰まった中学時代の同級生３人組がもう一度青春の輝きを取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディー。「コンフィデンスマン」シリーズなどを手掛けた古沢良太氏が脚本を担当する。反町は「（古沢氏は）楽しい作品が多いので、自分がこの世界に入るのをすごく楽しみにしていた。現場もいい雰囲気でやってます」と明るく語った。

ドラマの内容にちなみ、中学生にタイムスリップできるとしたら何をするかと聞かれ、地上派ドラマ初主演の津田は「制服でデート」と明かし「中高男子校だったので、制服でデートとかいいなと思って。学ランでデートとかいいじゃないですか」と答えた。大森は「毎日、夕焼け見てる場合じゃない…」と過去の自分の行動を指摘し、笑わせた。

この日のイベントは、ドラマ内で３人が映画撮影に明け暮れたことに関連し、映画学科などがある同大キャンパスで実施。学生から「２０歳くらいの頃、どう過ごしていたのか」と質問された反町は「憧れている人、注目している人のマネをする事が一番大事。自分のオリジナルは自然と出てくるので、そこを追究してほしい」と助言。大森も「反町くんの言うとおり！」と共感した。津田は「一生懸命やっていれば、誰かが見てくれている。若さの一番の武器は失敗できること。人は大事にしてほしいですけど、人の目は気にせずに」と背中を押した。

大森も学生にエールを求められたが、「あっという間に映画監督だったり、ドラマのディレクターをする方もいるわけでしょ。（作品に）使ってください！お願いします」とおどけ、和やかな雰囲気でイベントを締めくくった。