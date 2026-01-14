グループでの活動を休止していた韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」が１４日、ワールドツアー開催日程を公式サイトで発表した。

「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」は４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。

また日本公演については公式サイトで「ＭＯＲＥ ＣＩＴＩＥＳ ＴＯ ＢＥ ＡＮＮＯＵＮＣＥＤ ２０２７ ＪＡＰＡＮ， ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ ＆ ＭＯＲＥ」と追記されており、追加スケジュール発表も告知されている。

ツアーは韓国に始まり、メキシコ、フランス、英国、米国、ブラジル、タイ、オーストラリアなどを巡るまさに世界ツアー。７人全員がそろってのライブは、活動休止前ラストの２２年１０月１５日に韓国・釜山で行われた「Ｙｅｔ Ｔｏ Ｃｏｍｅ ｉｎ ＢＵＳＡＮ」以来。大規模なツアーは同年４月に終了した「ＢＴＳ ＰＥＲＭＩＳＳＩＯＮ ＴＯ ＤＡＮＣＥ ＯＮ ＳＴＡＧＥ」以来で、およそ４年ぶりとなる。チケットは２２日午後９時からファンクラブ会員先行抽選受付が始まり、争奪戦が予想される。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。３月２０日に５枚目の新アルバム（タイトル後日発表）を発売すること発表した。