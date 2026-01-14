ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢Âç³Ø¤Ï7Ç¯ÄÌ¤Ã¤¿¡¡20ºÐ¤Îº¢¤Î¿´¶ÅÇÏª¡ÖÄ¶¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¤¬14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡¡¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÄÅÅÄ¤¬Âç³Ø¤Ë7Ç¯ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì½ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡4Ç¯À¸¤«¤é¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦Â´¶È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Ï7Ç¯Âç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¾®³Ø¹»¤è¤ê¤âÄ¹¤¤Âç³ØÀ¸³è¡×¤È¹ðÇò¡£¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¡ÖÅÓÃæµÙ³Ø¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÅÓÃæ¤Ç¼Çµï¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¡ÊÂ´¶È¡Ë¤À¤±¤ÇÎ©ÇÉ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢¾®Àâ¤ò¤ï¤ê¤ÈÂçÎÌ¤ËÍá¤Ó¤Æ¤¿»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬É½¸½¤Ë·È¤ï¤ë¤¦¤¨¤Ç´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ø¶È¤È¤«¼õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·¤Î¸å²ù¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿3Ç¯À¸¤«¤é¤Î¡Ö20ºÐ¤Îº¢¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¿¥Á¤Îº¢¤Ê¤ó¤«¤ÏÄ¶¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿©¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤ÈÂç¿¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¡ÖÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¤¬¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤ËÄÅÅÄ¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤ËÅÜ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¥¯¥½¤¬¤è¡¼¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¸ý¤¬°¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥Ý¡¼¡¿ÄÅÅÄ¡Ë¤Î3¿Í¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤À¤¬¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¸ÜÌä¶µ»Õ¤ÎÆæ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Î3¿Í¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ´¤ì¤Î½÷À¶µ»Õ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢µÜ²¼Ì¤»¶¡Ê¤ß¤ä¤·¤¿¡¦¤ß¤Á¤ë¡¿ÄÌ¾Î¥Þ¥Á¥ë¥À¡Ë¤òÌÚÎµËãÀ¸¡¢3¿Í¤¬ÄÌ¤¦¡Ö¥¬¥ó¥À¡¼¥éàÝàê¡×¤ÎÅ¹°÷¡¦À¾ÌîÇòÇÏ¤òÊ¡ËÜè½»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Á¡Ù¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢ÌÚÎµ¡Ê31¡Ë¡¢Ê¡ËÜ¡Ê25¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
