µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ËËãÀ¸ÂÀÏº»á¡Ö¼ºÎé¡×µµ°æÀÅ¹á»á¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×À¯¼£²È¤È·ãÏÀ¼¤µ¤º¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×¤Ç²óÁÛVTR
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï13Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢Á°¿È¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÄ¹¼Ü¤ÇÅÁ¤¨¡¢³èÌö¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¤ò¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¥Ó¥ë¤ÎÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÅö»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÆ¸½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö»þ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÄË²÷¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î¡È³×Ì¿»ù¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡ÖN¥¹¥Æ¡×¤Ç¤Î±ÇÁü¤âÂ¿¿ôÊüÁ÷¡£¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¡Ö¸¢ÎÏ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤ò¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢À¯¼£²È¤È¸þ¤¹ç¤¦±ÇÁü¤¬¼¡¡¹Î®¤µ¤ì¤¿¡£
87Ç¯¤ËÃæÁ¾º¬¹¯¹°Æâ³Õ¤¬ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐGNPÈæ1¡óÏÈÅ±ÇÑ¤ò·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ·³³È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤Î¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÇË¤Ã¤¿ÃæÁ¾º¬ÁíÍý¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ïµ²±¤ÎÄì¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡¢¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
85Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¶â´Ý¿®´´»öÄ¹¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃæÁ¾º¬¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´´»öÄ¹¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¡Ö·ù¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤¤¡©¡×¤È¤«¤Ö¤»¡¢¶â´Ý»á¤¬¡Ö·ù¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¤¢¤ó¤¿¡¢»ä¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·ÀÚ¤êÊÖ¤·¸À¤¦¤±¤É¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£VTR¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ï·ù¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î´¶¿¨¤Ç¤ÏÁêÅö¡¢¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¿¨¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
88Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ²¼ÅÐÁíÍý¤¬Âà¿Ø¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢CM¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö1²¯5000Ëü±ß¤â¤â¤é¤¦¡£ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÌþÃå¤·¤¿¿Í´Ö¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¤ÊÀ¯¼£¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÍý¶þ¤ò¹ñÌ±¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¤è¤¦¤Ë¡£8ÂÐ5¤Çµð¿Í¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¸å¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¡¢¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÅÜ¤ê¡É¤â·ÚÌ¯¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
01Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¡¢¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº»á¡¢µµ°æÀÅ¹á»á¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢Åö»þÎôÀª¤À¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»Ò¶¡¤¬¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ËãÀ¸»á¤¬¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÅýÀ¤ò¼çÄ¥¡£µµ°æ»á¤Ï¡Ö¼ºÎé¤À¤è¤¢¤Ê¤¿¡¢µ¢¤í¤¦¤«¡×¤ÈËãÀ¸»á¤ò¼ê¤Ö¤ê¤Ç¤¦¤Ê¤¬¤·¤ÆÊ°¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼ºÎé¤Ê¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÍ¤ÏÀ¯¼£¤Î¤³¤È¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ìÈÌÌÜÀþ¤Ç¤Î¼ÁÌä¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢µµ°æ»á¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤Ê¤éÀ¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ë¤Ê¤è¡×¤È´°Á´¤Ê¡È¥Ð¥È¥ë¡É¾õÂÖ¤Ë¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÀÞ¤ì¤º¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡ÄÎ¢¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢µµ°æ»á¤â¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò²¼½°¤Î´ª·«¤ê¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤è¡£ºÇ¶á¡¢ÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢·ã¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²óÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤Î2ÆüÁ°¡¢04Ç¯3·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÍ¤ÏÀ¯¼£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÇ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤¬»È¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤È¤Ï¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ÉáÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤âÉáÄÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¯¼£¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¤ÏÉ÷Â¯¤ò¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÂçÂðÁÔ°ì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1985Ç¯10·î¤«¤é2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¡¢»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£18Ç¯È¾¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
04Ç¯3·î26Æü¡¢ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡¢18Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤Ë¼«¤éËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£Íâ4·î¤«¤é¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸å·ÑÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Å´Ü¤¬16Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ¡¢¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¸µNHK¤ÎÂç±Û»á¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£