歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が13日、都内で「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）の取材会を行った。

同公演で鶴松は初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し、幹部に昇進する。昇進については昨年の1月に中村勘九郎（44）に直談判。当初は鶴松のまま襲名を考えていたが、名跡を変える決断をした。襲名する名前は勘九郎、十八代目勘三郎さんの妻好江さんらが考案。4つの案の中から勘九郎の祖父十七代目勘三郎さんの俳号「舞鶴（ぶかく）」にちなんだものを選んだ。

会見では「これまでは幹部じゃないことを逃げ道にしてきた面もある。幹部に昇進したら、御曹司の方々と同じ土俵で闘って、より一層、芸で勝負していきたい」と決意表明。「すてきな名前を1人でも多くのお客さまに知っていただいて、少しでも大きい名前にしていけるよう、これからも精進してまいります」と意気込みを語った。

鶴松は一般家庭出身。児童劇団を経て、十八代目勘三郎さんに見出され、05年に部屋子となった。「新春浅草歌舞伎」でも大役を任されるなど、期待の若手として注目されている。

「猿若祭二月大歌舞伎」では昼の部「弥栄芝居賑 猿若座芝居前」に出演し、猿若座若太夫を勤める。その際には口上も行う。夜の部「雨乞狐」では六役早替わりを演じ、襲名披露演目に臨む。