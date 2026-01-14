プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が13日、相模原市内の所属ジムで26年初練習を行った。エルナンデス戦で負傷した右目上の傷も癒え、4ラウンドのシャドーで調整。5月に計画される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦へ、いよいよ本格始動した。

昨年12月、サウジアラビアでは世界ランカーのエルナンデスに3―0判定勝ち。前哨戦をクリアした一方で接近戦で苦戦し“評価を落とした”という声も上がった。ただ悲観はない。「いろんな反省点が見つかった。これがリアルだし、僕自身が試されている部分」。相手を上回る手数とKOできるタイミング、試合運びの重要性を再認識。「成長できる材料をたくさんもらえた」とむしろ尚弥撃破へのヒントを得た。

中谷を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーが米老舗専門誌「ザ・リング」に「（井上に）判定なら勝てる」とコメントしたことには「生ものなので（どちらかが）倒れる可能性もある」と多くは語らなかったが、「そこ（井上戦）に向けてより成長できる時間を過ごしていきたい」と前を向いた。残りは約4カ月。打倒・尚弥という大きな目標へ、着々と態勢を整えていく。 （伊東 慶久）

○…中谷はサウジ戦前日の“騒動”についても言及した。現地で行われた前日計量後、井上が5月の中谷戦よりもフェザー級に挑戦して世界5階級制覇を目指す構想を口にした。これに対し「多少のクエスチョンはあった」と苦笑しながら「やるべきことは一つ。エルナンデス戦に向けて集中していた」と試合への影響を否定。晴れて対戦確実となった一戦へ「世界王者になるチャンスがあるというのは凄くうれしい」と目を輝かせていた。