俳優の石原良純（63）が13日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演。この日紹介された「日本で一番カッコいい偉人」を、石原の父で政治家、小説家の石原慎太郎さん（2022年死去、享年89）が好きで影響を受けていたと明かした。

この日「日本で一番カッコいい偉人」として紹介されたのは、吉田茂元首相の側近として活躍するなど政治経済の世界で活躍した白洲次郎氏（1985年死去、享年83）。端正な目鼻立ちに加え、私生活では英国留学時代の愛車・ベントレーに乗っていたり、当時では珍しいジーンズを履いていたエピソードも紹介された。

良純は俳優の小泉孝太郎とともに白洲氏が住んでいた東京・町田市の「武相荘」を訪問。白洲氏が乗っていたという1937年型ベントレーのオープンカーを見て「うちの親父がこういうオープンカーで走るのに憧れたっていうのは、白洲次郎さんとかへの憧れなんだよ。昔は、オープンカーに良い女を乗せて走るのが良い男の条件だった。俺の親父も好きで死ぬまで乗ってたもんな、オープンカーに」と振り返った。

また、「父親は結構、多分白洲次郎さんのこと好きだったし、お会いしていると思う」とし「うちの父親なんかが“ゴルフ場じゃないよ、カントリークラブだよ。カントリークラブというのは、ゴルフをしに来る所じゃなくて、大人が遊びに来る所で、夕暮れ時に沈みゆく夕陽を見ながら酒を飲むのがカントリークラブなんだよ”っていうのは、白洲さんの教え」と、白洲氏から受け継いだ慎太郎氏の言葉を明かしていた。